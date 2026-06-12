साड़ी के सहारे बचाई जान… कुछ छत से चीखें, गोविंदपुरी अग्निकांड की खौफनाक दास्तां; कहां से उठी मौत की चिंगारी?
गोविंदपुरी इलाके में एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत आग की चपेट में आ गई।इस दौरान एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो को गंभीर चोटें आईं हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई थी।
साउथ-ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में शुक्रवार तड़के एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में चीख-पुकार मच गई और हर कोई मदद के लिए चिल्लाने लगा। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में इमारत काले धुएं से घिर गई और जान बचाने को बेताब कुछ लोग साड़ी के सहारे खिड़कियों से बाहर निकले, जबकि कुछ लोग छत से मदद मांगने लगे।
पुलिस के मुताबिक, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक रिहायशी इमारत में तड़के करीब ढाई बजे आग लग गई जिसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आस-पास रहने वाले लोगों ने इस भयावह मंजर के दौरान मची दहशत, घबराहट और बेबसी के बारे में बताया है। जिस इमारत में आग लगी उसी के पास रहने वाले राजन ने बताया कि रात करीब 2 बजे धुआं दिखाई दिया और देखते-देखते ही कुछ ही देर में संकरी गली घने काले धुएं से भर गई।
टू-व्हीलर पहले ही आग की चपेट में आ चुके थे
राजन ने बताया कि 'हमने आग बुझाने की कोशिश की मगर इमारत में मौजूद टू-व्हीलर पहले ही आग की चपेट में आ चुके थे। और वहां ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था जिसने पूरी इमारत में आग फैला दी।'
पड़ोसियों का कहना है कि धुआं तेजी से फैला रहा था और इस दौरान आनन-फानन में इमारत में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढ रहे थे। राजन बताते हैं ‘लोगों ने साड़ियों के सहारे खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई तो वहीं कई लोग इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकले।’
'जोर-जोर से 'हमें बचाओ' चिल्ला रहे थे'
एक अन्य पड़ोसी सुमन ने बताया कि 'आग जैसे-जैसे फैलती चली गई, छत पर इकट्ठा हुए लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे थे। वे जोर-जोर से 'हमें बचाओ' चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी इमारत में नहीं घुस सकता था क्योंकि आग पूरी तरह फैल चुकी थी।'
पुलिस के मुताबिक, गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन को रात करीब 2 बजकर 31 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया गया। इस दौरान 8 लोगों को बचाया गया और इलाज के लिए सफरदरजंग अस्पताल और एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।
'धुआं आस-पास मौजूद इमारतों में भी फैला'
पड़ोस में ही रहने वाली नीलू देवी ने बताया कि ‘घने धुएं के कारण इलाके में विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और धुआं आस-पास मौजूद इमारतों में भी फैल गया था। जैसे ही हमें इसका पता चला हम अपने घरों से बाहर निकल गए। इमारत में रहने वाले ज्यादात्तर लोगों के पास अपने अपार्टमेंट हैं और कुछ किराएदार भी हो सकते हैं।’
पार्षद चौधरी भगबीर ने क्या बताया?
वहीं तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आप पार्षद चौधरी भगबीर ने बताया कि 'घटना के पीछे किसी तरह की कोई गडबड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसा कहीं भी हो सकता है और यह एक दुर्घटना है।'
आग ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी?
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा माना जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो। हालांकि आग लगने की सही वजह की अभी जांच की जा रही है।आपको बता दें कि मृतकों की पहचान पंकज (28), उनकी मां गुड्डी (50) और बहन सोनी (20) के रूप में हुई है। तीनों इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते थे। परिवार के अन्य दो सदस्य को गंभीर चोटें आईं हैं।
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