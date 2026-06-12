गोविंदपुरी आग: मौत को दे दी थी मात, परिवार के लिए दोबारा लपटों में कूद गया शख्स, लिख दी अमर प्रेम की दास्तां
गोविंदपुरी में एक इमारत में लगी आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। शख्स किसी तरह जिंदा बच गया था मगर दोबारा इमारत में घुुसा ताकि परिवार को बचा सके मगर धुंए के वजह से दम घुंटने से दमकल कर्मियों को बेहोशी की हालत में मिला।
दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक पांच मंजिला इमारत में भीषण आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मृतकों की पहचान पंकज (28), उनकी मां गुड्डी (50) और बहन सोनी (20) के रूप में हुई है। तीनों इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते थे। परिवार के अन्य दो सदस्य को गंभीर चोटें आईं हैं।
पंकज किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गए थे और पड़ोसियों ने उन्हें इमारत से बाहर भी निकाल लिया था मगर अपने परिवार को आग के बीच फंसता देख खुद की जान की परवाह किए बिना वे दोबारा इमारत में घुसे और वापस न लौट सके। शुक्रवार तड़के लगी इस आग की सूचना पुलिस को 2 बजकर 31 मिनट पर मिली थी।
एक चश्मदीद ने बताया कि ‘उस मंजर को याद करते ही रोंगटो खड़े हो रहे हैं। सुबह का समय था, एकदम शांति थी और अगले ही पल चीख-पुकार मच गई और लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे।’
पंकज को किसी तरह बचा लिया गया था
पड़ोसी सौरभ शर्मा ने बताया कि ‘आग जैसे ही फैलना शुरू हुई, आस-पास मौजूद लोग मदद करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान पंकज को बचा लिया गया था। जैसे ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, हम जिंदा बचे लोगों की तलाश में इमारत के अंदर दौड़ पड़े। इस दौरान हमें पंकज ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में मिला जिसे देखकर हमें काफी राहत मिली। और फि हम उसे बेहोशी जैसी हालात में कंधे पर रखकर इमारत से बाहर ले आए।’
सौरभ शर्मा के मुताबिक, पंकज को न तो अपनी सुरक्षा की चिंता थी और न ही अपनी जान की। शर्मा ने आगे बताया ‘जब हम पंकज को कंधे पर रखकर बाहर ला रहे थे तो वह सिर्फ लगातार अपने परिवार के बारे में ही पूछ रहा था। और इसके बाद उसने जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता। परिवार की खोज में वो तुरंत आग की लपटों की बीच वापस इमारत में जा घुसा।’
'धुंए के वजह से दम घुंटने से सांस धीमी पड़ गई'
स्थानीय लोगों के मुताबिक, पंकज इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंच ही चुका था, लेकिन धुंए के वजह से दम घुंटने से सांस धीमी पड़ गई और बाद में दमकल कर्मियों को वह उसी फ्लोर पर बेहोश मिला। बहादुरी से भरी इस कोशिश में उसने अपनी जान गंवा दी।
पड़ोसियों ने छत के जरिए किया रेस्क्यू
वहीं पड़ोस में रहने वाली रेनू भूटानी ने बताया 'आग लगने के बाद हमें धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। मैं और मेरा बेटा तुरंत इमारत के पिछले हिस्से की ओर भागे ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सकें। छत पर दरवाजा बंद था और आग की लपटों की गर्मी के वजह से हम उसे खोल नहीं पा रहे थे। हम तुरंत बगल में मौजूद चार मंजिला इमारत की छत पर पहुंचे और वहां से आग की लपटों में घिरी इमारत की छत पर लकड़ी की सीढ़ी को लटका दिया। मैं और मेरा बेटा किसी तरह छत तक पहुंचे और वहां मौजूद पानी की टंकी का इस्तेमाल किया जिनमें काफी पानी मौजूद था।'
उन्होंने आगे बताया 'हमने जल्दी से पत्थर उठाए और टंकी से जुड़ीं पाइपलाइन को तोड़ दिया जिससे छत के गर्म गेट को ठंडा किया जा सके। जैसे ही पाइप टूटा पानी की बौछार होने लगी, जिससे गेट को खोलना संभव हो पाया। गेट खुलने के बाद तेज गर्मी महसूस हुई तो हमने ऊपर भी बाल्टी से पानी डाला और फिर अंदर घुसकर लोगों को बचाया।'
स्थानीय लोगों ने की भरपूर मदद
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत में करीब 9 परिवार रहते हैं मगर वेकेशन के चलते कई लोग बाहर गए हुए हैं। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने तेजी से मदद का हाथ बढ़ाया जिससे मरने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई।
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