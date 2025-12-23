Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीGovernor Reviews Gallery at Prime Ministers Museum
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में गैलरी का अवलोकन किया
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में गैलरी का अवलोकन किया…
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में गैलरी का अवलोकन किया।
राज्यपाल ने कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्री देश के लोकतांत्रिक इतिहास, नेतृत्व परंपरा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणास्रोत है।
