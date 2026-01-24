दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! MCD भी खोलेगी 'श्री' स्कूल, जानें किन्हें मिलेगा एडमिशन

संक्षेप: मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि 'पहले चरण में, हर एमसीडी जोन में ऐसे दो स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूल में एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा। ये स्कूल छात्रों की क्षमताओं को पहचानेंगे और उनमें और निखार लाएंगे।'

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) केंद्र के 'पीएम श्री' और दिल्ली सरकार के 'सीएम श्री' स्कूल की तर्ज पर 'एमसीडी श्री' स्कूल खोलने की तैयारी में है। एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने शनिवार को एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि 'पहले चरण में, हर एमसीडी जोन में ऐसे दो स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मेधावी छात्रों को ही इन स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये स्कूल छात्रों की क्षमताओं को पहचानेंगे और उनमें और निखार लाएंगे। इन स्कूलों का फोकस छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना होगा।'

वहीं एमसीडी के शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि ‘एमसीडी स्कूलों में मेधावी छात्रों की पहचान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पांचवीं कक्षा से हर साल 100 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और उनके नाम और शैक्षणिक उपलब्धियों, स्पोर्ट्स और को-करिकुलर एक्टिविटीज को निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि दूसरे स्कूल को उन्हें एडमिशन देने में आसानी हो सके।’

वर्मा ने आगे कहा कि शिक्षा के साथ-साथ एमसीडी स्कूलों में मिड-डे-मिल, ड्रेस और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। आपको बता दें कि यह घोषणा अशोक विहार फेज-1 स्थित एमसीडी प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण समारोह के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में मेयर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस दौरान एरिया के पार्षद भी मौजूद थे।