काम की बात: दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी! गाजीपुर से हिंडन नहर तक दो लेन पुल शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति
गाजीपुर से हिंडन नहर तक नया ब्रिज तैयार हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। सीएम के मुताबिक इससे कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों का आवागमन सुगम होगा,
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के कोंडली में गाजीपुर नाले और हिंडन नहर पर नवनिर्मित दो लेन के दो संपर्क मार्ग पुलों का गुरुवार को उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संपर्क मार्ग परियोजना लंबे समय से स्वीकृत थी, लेकिन इसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई थीं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बनने के बाद आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और स्वीकृतियां प्रदान की गईं, दोबारा कोष आवंटित किया गया और अब यह परियोजना जनता को समर्पित की जा रही है।
गुप्ता ने कहा, ‘दिल्ली सरकार का ध्यान ऐसी आधारभूत संरचना विकसित करने पर है, जिसका सीधा और व्यापक लाभ आम नागरिकों को मिले। सड़क नेटवर्क को मजबूत करना, यातायात के दबाव को कम करना और दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच बेहतर आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।’
समय बचेगा और सफर होगा सुगम
सीएम ने कहा कि ‘बीते डेढ़ वर्षों में हमारी सरकार ने ‘अटकाने, लटकाने और भटकाने’ की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर विकास को नई गति दी है। यह सब आपके एक वोट की ताकत के वजह से हो पा रहा है। ये आपके एक वोट की ही ताकत है जिसने दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई है जो सच में काम करती है तो जनता के लिए। गाजीपुर ड्रेन से हिंडन नहर तक 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज इसी बदलती दिल्ली का प्रमाण है। इससे लाखों लोगों का सफर सुगम होगा और उनका बहुमूल्य समय बचेगा।’
सीएम ने बताया किन-किन इलाकों में सफर सुगम
सीएम ने एक्स पर लिखा ‘इस नई कनेक्टिविटी से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों का आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और रोजमर्रा के सफर में समय की बचत होगी। हमारा प्रयास है कि दिल्ली में विकास का सीधा फायदा लोगों के दैनिक जीवन में दिखाई दे। बेहतर सड़कें, सुगम यातायात और आधुनिक कनेक्टिविटी के माध्यम से हमारी सरकार दिल्लीवासियों की जिंदगी को बेहतर बना रही है।’
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे मौजूद
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद थे। मल्होत्रा ने कहा कि इन पुलों के निर्माण से त्रिलोकपुरी, कोंडली और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्रों के हजारों लोगों को बेहतर सड़क संपर्क, सुगम आवागमन और अधिक सुविधाजनक यातायात व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ दैनिक यात्रियों की आवाजाही को और आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना से मौजूदा कोंडली ब्रिज पर यातायात के दबाव और जाम को कम करने में मदद मिलेगी।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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