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CJP के संसद मार्च में लगी थी गंभीर चोटें, हफ्ते भर वेंटिलेटर पर रहीं; अस्पताल ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संसद मार्च के दौरान घायल हुई 21 वर्षीय युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। युवती कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुई थी।

CJP
सीजेपी के संसद मार्च में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। (PTI Photo/Gurinder Osan)

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान बुरी तरह घायल हुई 21 वर्षीय युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। युवती का बीते 10 दिनों से दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में इलाज चल रहा था।

अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई है कि युवती को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल ने एक बयान जारी बताया है कि 20 जुलाई 2026 को प्रदर्शन के दौरान घायल हुई युवती की सेहत में काफी सुधार है। भर्ती के समय युवती को सबसे पहले इमरजेंसी विभाग में रखा गया था जिसके बाद आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था जहां पर उन्हें वेंटेलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर करीब एक हफ्ते रहने के बाद सेहत में सुधार हुआ तो फिर नर्सिंग होम वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था।

10वें दिन किया गया डिस्चार्ज

अस्पताल के मुताबिक, इलाज के 10वें दिन मरीज पूरी तरह होश में है, अच्छे बात कर रही है। वह सामान्य खाना खा रही है और बिना किसी की मदद के खुद से ही चलने में सक्षम है और डेली रूटीन के काम खुद ही कर रही है। उनकी अच्छी रिकवरी और स्टेबल कंडीशन को देखते हुए जरूरी मेडिकल सलाह और फॉलो-अप के साथ डिस्चार्ज किया जा रहा है।

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मौत की अफवाह फैल गई थी

आपको बता दें कि पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ऐसे अफवाहें चलने लगी थीं कि युवती की मौत हो चुकी है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने घायल 21 वर्षीय प्रदर्शनकारी युवती के मौत के दावों को किया था। पुलिस ने 23 जुलाई को बताया था कि जंतर-मंतर पर एक महिला प्रदर्शनकारी की मौत की खबरें गलत हैं। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर बताया था कि, ‘यह सूचित किया जाता है कि य जीवित है और अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।’

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लाठीचार्ज और भगदड़ जैसी स्थिति

आपको बता दें कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आस-पास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी संसद मार्च के तहत संसद की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इस दौरान भगदड़ मच गई थी। हर कोई पुलिस के डंडे से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगा था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए जिनमें से कुछ को तो ज्यादा चोटें लगने की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा था।

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इस्तीफे के बाद ही जंतर-मंतर से लौटै प्रदर्शनकारी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी 20 जून से जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। आंदोलन के 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से हट गए थे।

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