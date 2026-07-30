CJP के संसद मार्च में लगी थी गंभीर चोटें, हफ्ते भर वेंटिलेटर पर रहीं; अस्पताल ने दिया ताजा हेल्थ अपडेट
संसद मार्च के दौरान घायल हुई 21 वर्षीय युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। युवती कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुई थी।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान बुरी तरह घायल हुई 21 वर्षीय युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। युवती का बीते 10 दिनों से दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में इलाज चल रहा था।
अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई है कि युवती को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल ने एक बयान जारी बताया है कि 20 जुलाई 2026 को प्रदर्शन के दौरान घायल हुई युवती की सेहत में काफी सुधार है। भर्ती के समय युवती को सबसे पहले इमरजेंसी विभाग में रखा गया था जिसके बाद आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था जहां पर उन्हें वेंटेलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर करीब एक हफ्ते रहने के बाद सेहत में सुधार हुआ तो फिर नर्सिंग होम वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था।
10वें दिन किया गया डिस्चार्ज
अस्पताल के मुताबिक, इलाज के 10वें दिन मरीज पूरी तरह होश में है, अच्छे बात कर रही है। वह सामान्य खाना खा रही है और बिना किसी की मदद के खुद से ही चलने में सक्षम है और डेली रूटीन के काम खुद ही कर रही है। उनकी अच्छी रिकवरी और स्टेबल कंडीशन को देखते हुए जरूरी मेडिकल सलाह और फॉलो-अप के साथ डिस्चार्ज किया जा रहा है।
मौत की अफवाह फैल गई थी
आपको बता दें कि पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ऐसे अफवाहें चलने लगी थीं कि युवती की मौत हो चुकी है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने घायल 21 वर्षीय प्रदर्शनकारी युवती के मौत के दावों को किया था। पुलिस ने 23 जुलाई को बताया था कि जंतर-मंतर पर एक महिला प्रदर्शनकारी की मौत की खबरें गलत हैं। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर बताया था कि, ‘यह सूचित किया जाता है कि य जीवित है और अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।’
लाठीचार्ज और भगदड़ जैसी स्थिति
आपको बता दें कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आस-पास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी संसद मार्च के तहत संसद की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इस दौरान भगदड़ मच गई थी। हर कोई पुलिस के डंडे से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगा था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए जिनमें से कुछ को तो ज्यादा चोटें लगने की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा था।
इस्तीफे के बाद ही जंतर-मंतर से लौटै प्रदर्शनकारी
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी 20 जून से जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। आंदोलन के 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से हट गए थे।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।