भारत के अंदर ही 'दुश्मन' तैयार कर रहा है पाकिस्तान, NIA ने खोली मिशन 'गजवा-ए-हिंद' की पोल
एनआईए चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि 'अंसार गजवत-उल-हिंद' नाम का आतंकी संगठन अब जंगलों में छिपकर साजिश रचने की बजाय तकनीक का इस्तेमाल कर शहरों में रह रहे पढ़े-लिखे लोगों को भड़काने में जुटा है। अब यह शहरों में फैला एक बड़ा आतंकी नेटवर्क बन गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल में दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए भीषण कार बम धमाका मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी किस तरह टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कर ‘गजवा-ए-हिंद’ की साजिश रच रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक, एनआईए चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि 'अंसार गजवत-उल-हिंद' नाम का आतंकी संगठन अब जंगलों में छिपकर साजिश रचने की बजाय तकनीक का इस्तेमाल कर शहरों में रह रहे पढ़े-लिखे लोगों (जैसे दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर नबी) को भड़काने में जुटा है। अब यह शहरों में फैला एक बड़ा आतंकी नेटवर्क बन गया है। इस संगठन में यह बदलाव पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर हुआ है। जांच से पता चलता है कि यह संगठन खुद से काम नहीं कर रहा था, बल्कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे।
पूरी कमान संभाली हुई थी
जिस तरह इस संगठन के सदस्य पहले खुंखार आतंकवादी जाकिर मूसा (असली नाम जाकिर राशिद भट) की तरह जंगल में छिपकर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार कर साजिश रचते थे। जाकिर मूसा तो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी युवाओं को भड़काने का काम करता था। लेकिन अब इस संगठन ने खुद में बदलाव कर एक कदम और आगे बढ़ते हुए हाई-टेक और पूरे भारत में फैलने के लिए डिजिटल नेटवर्क का रास्ता चुन लिया है। एनआईए जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पूरी कमान संभाली हुई थी। इस नेटवर्क का मकसद कश्मीर में आतंकवाद को वैश्विक जिहाद से जोड़ना है।
हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी का पूर्व सहयोगी जाकिर मूसा कश्मीर मसले को पॉलिटिकल न मानकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखता था। मूसा की विचारधारा आजादी के सिद्धांतों को नकारती थी और शरीयत और शहादत को मानती थी।
नबी भी जाकिर मूसा वाली विचारधारा ही रखत था
लाल किले पर कार ब्लास्ट को अंजाम देने वाला उमर नबी भी जाकिर मूसा वाली विचारधारा ही रखत था। जाकिर मूसा जहां जंगल में रहकर कट्टरपंथ की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा था तो वहीं नबी शहर में कट्टरपंथ की विचारधारा को फैला रहा था। उसका काम बड़े शहरों में इस खतरनाक विचारधारा को पहुंचाना था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ थे और ‘गजवा-ए-हिंद’ का फैलाव चाहते थे। मूसा की तरह ही नबी भी आत्मघाती बम हमले को शहादत के रूप मानता था। नई व्यवस्था के तहत अब आतंकी संगठन के पुराने तौर-तरीकों को छोड़कर एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल किया जो पहले से कट्टरपंथी हैं और बड़े आतंकी संगठनों से निराश हो चुके हैं।
2018 में AQIS को आतंकवादी संगठन घोषित किया था
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश 7,500 पेज की चार्जशीट के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी सहित सभी 10 आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े पाए गए, जो अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) का ही हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने 2018 में AQIS को आतंकवादी संगठन घोषित किया था।
एनआईए रिपोर्ट में में सामने आया है कि एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, पहचान को नए रूप में दिखाकर और बिना किसी एक लीडर के अलग-अलग जगहों से नए लोगों को जोड़कर कश्मीर घाटी से आगे बढ़कर पूरे देश में कट्टरपंथ को फैलाने की साजिश रची जा रही है।
कौन था उमर नबी?
दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला उमर नबी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला एक एमबीबीएस और एमडी (मेडिसिन) डिग्री धारक डॉक्टर था। वह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर था।
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