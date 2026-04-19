गार्गी कॉलेज में चुनाव के दौरान बवाल, डूसू अध्यक्ष की ‘जबरन एंट्री’; AAP बोली- क्या यही हैं ABVP और BJP के संस्कार?
गार्गी कॉलेज में हुई यह घटना शुक्रवार को हुए छात्र संघ चुनावों से जुड़ी थी। कुछ छात्रों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि चुनाव लड़ रही एक उम्मीदवार ने वोटिंग के दौरान डूसू अध्यक्ष को फोन किया और आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हो रही है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज गार्गी में हुए छात्रसंघ चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) के अध्यक्ष आर्यन मान और एबीवीपी के सदस्यों ने कथित तौर पर गार्गी कॉलेज में घुसकर इसका विरोध भी किया। वहीं गर्ल्स कॉलेज में इस तरह एंट्री लेने और हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कड़ा विरोध किया है।
दरअसल आर्यन मान और उनके साथी कॉलेज पहुंचे, लेकिन पुरुषों के प्रवेश से जुड़े नियमों की वजह से उन्हें गेट पर ही रोका जा रहा था। आरोप है कि इसके बावजूद वे जबरन कॉलेज के अंदर घुस गए। इस घटना को लेकर आप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पूछा कि क्या यही बीजेपी और एबीवीपी के 'संस्कार' हैं? आम आदमी पार्टी ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा कि यह सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि यह छात्राओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है।
घटना छात्र संघ चुनावों से जुड़ी थी
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गार्गी कॉलेज में हुई यह घटना शुक्रवार को हुए छात्र संघ चुनावों से जुड़ी थी। कुछ छात्रों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि चुनाव लड़ रही एक उम्मीदवार ने वोटिंग के दौरान डूसू अध्यक्ष को फोन किया और आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हो रही है।
रोके जाने के बावजूद मान नहीं माने
इसके बाद डूसू अध्यक्ष आर्यन मान और एबीवीपी के कुछ सदस्य वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। नियम के अनुसार, कॉलेज परिसर में पुरुषों को केवल खास मौकों पर और जांच के बाद ही एंट्री मिलती है। रोके जाने के बावजूद मान नहीं माने और अपने साथियों के साथ जबरन गार्गी कॉलेज में घुस गए। उन्होंने दावा किया कि वे वहां उम्मीदवार की मदद के लिए आए हैं।
कॉलेज की एक छात्रा ने बताया कि गार्गी कॉलेज डूसू की राजनीति से अलग रहता है और यहां कोई एक्टिव राजनीतिक संगठन भी नहीं है। छात्रा के मुताबिक, ‘डूसू अध्यक्ष का यहां कोई काम नहीं था। वे जिस तरह आक्रामक होकर अंदर घुसे, वह बहुत डरावना था।’
पुलिस ने दखल दिया
मौके पर मौजूद पुलिस ने दखल दिया और आर्यन और उनके साथियों को कैंपस से बाहर निकाला। इस दौरान कई छात्राओं ने एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और फिलहाल कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है।
आर्यन मान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एबीवीपी के प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद माहौल बिगड़ा। शर्मा ने बताया कि चुनाव लड़ रही एक छात्रा, जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी थी, उसने डूसू अध्यक्ष को फोन किया था। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके बाद एबीवीपी के सदस्य धरने पर बैठे, लेकिन तभी कॉलेज के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर उन्हें गाली दे दी, जिससे गुस्सा होकर वे जबरन कैंपस के अंदर घुस गए।
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