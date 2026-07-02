गैंगस्टर काला जठेड़ी बना पिता; कड़ी सुरक्षा के बीच पत्नी और जुड़वां बच्चों से मिलने पहुंचा अस्पताल
दिल्ली पुलिस गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर अस्पताल पहुंची। काला जठेड़ी सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का निवासी है। उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की और इसके बाद वह केबल ऑपरेटर के तौर पर काम करने लगा। पुलिस ने बताया कि उसने 12 मार्च, 2024 को दिल्ली की पूर्व गैंगस्टर अनुराधा चौधरी से शादी की थी।
गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी बुधवार दोपहर को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रसव के बाद अपनी पत्नी और नवजात जुड़वा बेटियों से मिलने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक अस्पताल में पहुंचा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की रोहिणी अदालत ने जठेड़ी को पत्नी और नवजात बेटियों से मिलने के लिए चार घंटे की अनुमति दी थी। जिसके बाद वह पुलिस सुरक्षा इंतजामों के बीच डीएलएफ फेज 3 स्थित नीलकंठ अस्पताल पहुंचा।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम सुबह करीब 11:45 बजे काला जठेड़ी को लेकर गुरुग्राम पहुंची। अस्पताल में गुरुग्राम पुलिस समेत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान अस्पताल के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए थे।
जठेड़ी गावं का रहने वाला है आरोपी
काला जठेड़ी सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का निवासी है। उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की और इसके बाद वह केबल ऑपरेटर के तौर पर काम करने लगा। पुलिस ने बताया कि उसने 12 मार्च, 2024 को दिल्ली की पूर्व गैंगस्टर अनुराधा चौधरी से शादी की थी।
जठेड़ी पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज
अधिकारी ने बताया कि जठेड़ी पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हत्या, फिरौती और जबरन वसूली समेत 30 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएलएफ फेज-3 पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सुमित कुमार ने बताया, 'दिल्ली पुलिस गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर अस्पताल पहुंची। पत्नी और बच्चों से मिलाने के बाद दिल्ली पुलिस अपराह्न करीब दो बजे उसे वापस ले गई।'
इससे पहले पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने खुद को कुख्यात काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य बताकर एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान यमुनानगर निवासी राजन कालरा (26) और हरियाणा के जगाधरी निवासी साहिल गर्ग (38) के रूप में हुई है। अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन उनसे बरामद किए गए हैं।
उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया कि बवाना में प्लास्टिक ग्लू टेप बनाने का कारोबार करने वाले व्यवसायी रोहित जैन ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने स्वयं को हरियाणा के 'काला जठेड़ी' गिरोह का सदस्य बताया और पैसों की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर जान से मारने सहित गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने पुलसि
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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