EWS मरीजों का मुफ्त इलाज न करने पर होगा सख्त एक्शन, अस्पतालों की होगी निगरानी; स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 (फरवरी 2025 से जनवरी 2026) ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के तहत कुल 8,74,867 मरीजों को फ्री ओपीडी ईलाज और 57,102 मरीजों को आईपीडी (भर्ती होने वाले मरीजों) ईलाज मिलेगा।
दिल्ली के स्वास्थय मंत्री पंकज कुमार ने गुरुवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित निजी अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त ईलाज से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे चिन्हित निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस नियमों के तहत मिलने वाले ईलाज और अस्पतालों की सर्विस पर भी नजर रखें। उन्होंने कहा है कि अस्पताल किसी तरह की लापरवाही करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।
उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के मरीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उपचार मिलना चाहिए। ईलाज में किसी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थय मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे खुद अस्पतालों का दौरा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अस्पतालों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके ईडब्ल्यूएस के मरीजों को नियमों के मुताबिक ईलाज मिल रहा है या नहीं।'
साल 2025-26 में इतने मरीजों को मिला मुफ्त ईलाज
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 (फरवरी 2025 से जनवरी 2026) ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के तहत कुल 8,74,867 मरीजों को फ्री ओपीडी ईलाज और 57,102 मरीजों को आईपीडी (भर्ती होने वाले मरीजों) ईलाज मिलेगा।
निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है
वर्तमान में दिल्ली के 56 चिन्हित निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी ओपीडी (ओपीडी) सेवाओं का 25 फीसदी और भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 10 फीसदी बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराएं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय की सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे अब और भी ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।