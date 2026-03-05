Hindustan Hindi News
EWS मरीजों का मुफ्त इलाज न करने पर होगा सख्त एक्शन, अस्पतालों की होगी निगरानी; स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश

Mar 05, 2026 08:58 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 (फरवरी 2025 से जनवरी 2026) ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के तहत कुल 8,74,867 मरीजों को फ्री ओपीडी ईलाज और 57,102 मरीजों को आईपीडी (भर्ती होने वाले मरीजों) ईलाज मिलेगा।

दिल्ली के स्वास्थय मंत्री पंकज कुमार ने गुरुवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित निजी अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त ईलाज से जुड़े आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे चिन्हित निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस नियमों के तहत मिलने वाले ईलाज और अस्पतालों की सर्विस पर भी नजर रखें। उन्होंने कहा है कि अस्पताल किसी तरह की लापरवाही करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के मरीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उपचार मिलना चाहिए। ईलाज में किसी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थय मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे खुद अस्पतालों का दौरा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अस्पतालों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके ईडब्ल्यूएस के मरीजों को नियमों के मुताबिक ईलाज मिल रहा है या नहीं।'

साल 2025-26 में इतने मरीजों को मिला मुफ्त ईलाज

निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है

वर्तमान में दिल्ली के 56 चिन्हित निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी ओपीडी (ओपीडी) सेवाओं का 25 फीसदी और भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 10 फीसदी बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराएं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय की सीमा 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे अब और भी ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

