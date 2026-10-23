जामिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर 'फ्री कश्मीर' के नारे, राहुल गांधी पर भड़की VHP; मांगा जवाब
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील इमाम' के नारे लिखने के मामले में राहुल गांधी को घेरा है।
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शुक्रवार को कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 'भारत विरोधी' गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। वीएचपी की ओर से बयान ऐसे समय पर आया है जब इस यूनिवर्सिटी की दीवारों पर कथित तौर पर 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील इमाम' के नारे लिखे मिलने का मामला सामने आया है।
वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें दीवार पर ‘फ्री कश्मीर’, 'फ्री शरजील इमाम', 'वीसी वापस जाओ' और ‘आरएसएस वापस जाओ’ के नारे लिखे नजर आ रहे हैं। बंसल ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी जवाब मांगा है।
लाइव हिंदुस्तान स्वतंत्र रूप से इन तस्वीरों की प्रामणिकता की पुष्टि नहीं करता है। इसके साथ ही नारे किसने लिखे हैं और मामले में किसी की पहचान हुई है या नहीं इसके बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।
छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग
यह घटनाक्राम ऐसे समय पर सामने आया है जब छात्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ (जेएमआईएसयू) के लिए फिर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र 2006 में भंग किए गए छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग पर अड़े हैं।
क्या-क्या बोले विनोद बंसल?
विनोद बंसल ने कहा 'देश की राजधानी के प्रतिष्ठित जामिया विश्व विद्यालय में ‘फ्री कश्मीर’, ‘फ्री फिलिस्तीन’, ‘फ्री शरजील इमाम,’ 'वीसी वापस जाओ' और ‘आरएसएस वापस जाओ’ जैसे नारे लिखे जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शिक्षा के मंदिर को अपवित्र करने का कोई गहरा षड्यंत्र है।'
वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा 'क्या कुछ मुट्ठीभर लोग यूनिवर्सिटी को भारत-विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशासन और पुलिस ऐसे नारों के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर कार्रवाई त्वरित कार्यवाही करें और दोषियों को जल्द परिसर से बाहर खदेड़ें। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संविधान को ‘फासीवादी’ कहने वाले और अल्लाह का नाम लेकर 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे नारे लगाने वाले देशद्रोही जहरीले जिहादी सांपों का राजनैतिक महिमामंडन हो और कांग्रेस के बड़े नेता उनका बचाव करते दिखें! सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट करें कि क्या वे शरजील इमाम जैसे देश द्रोहियों के साथ हैं या भारत के संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के? देश-विरोधी विचारों को राजनीतिक संरक्षण देना अब बंद होना चाहिए।'
विनोद बंसल ने कहा ‘भारत के संविधान का अपमान करके देश में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास फैलाने वाले ये तत्व राजनीतिक संरक्षण नहीं बल्कि, सार्वजनिक बहिष्कार और कठोर दंड के पात्र हैं।’
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