जामिया में 'फ्री कश्मीर' के बाद JNU में 'उमर खालिद को रिहा करो'; दीवारों पर भड़काऊ नारे
जामिया यूनिवर्सिटी में 'फ्री कश्मीर' के बाद JNU में ‘उमर खालिद को रिहा करो’ जैसे नारे दीवारों पर लिखे जाने का मामला सामने आया है। एबीवीपी ने इन नारों को भड़काऊ करार दिया है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर नारे लिखे जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि इस बीच जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर 'उमर खालिद को रिहा करो', 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' जैसे नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है।
न्यूज 18 के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठनों पर यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एबीवीपी की जेएनयू यूनिट ने कहा है कि कैंपस की दीवारों पर 'उमर खालिद को रिहा करो', 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' जैसे नारे लिखे दिखाई दिए हैं। छात्र संगठन ने इसे भड़काऊ बताते हुए आरोप लगाया है कि इनमें से कुछ बातें 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' की ओर से लिखी गई हैं।
एबीवीपी के और क्या आरोप?
एबीवीपी का आरोप है कि भड़काऊ नारे स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की एक तस्वीर के बगल में ही लिखे गए हैं। संगठन ने कहा है कि यह घटनाएं कैंपस में लोकतंत्रिक बहस के बजाट राजनीतिक मतभेदों को टकराव में तब्दील करने की ओर इशारा करती है।
छात्र संगठन ने लेफ्ट छात्र संगठनों और लेफ्ट समर्थित जवाहर लाल नेहरू स्टूडेंड यूनियन (जेएनयूएसयू) की भी कड़ी आलोचना की है। एबीवीपी ने का है कि छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय ये संगठन 'उमर खालिद को रिहा करो', 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' जैसे नारे लगा रहे हैं।एबीवीपी ने कहा है कि जेएनयू को राजनीतिक बहस और अलग-अलग विचारधाराओं वाली जगह के तौर पर पहचाना जाता है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाएं।
शनिवार को जामिया में भी ऐसा ही मामला सामने आया
आपको बता दें कि शुक्रवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर 'फ्री कश्मीर' और 'फ्री शरजील इमाम' के नारे लिखे मिलने का मामला सामने आया है।
विरोध प्रदर्शन के बीच नारे लिखे गए
आपको बता दें कि करीब दो हफ्ते पहले से ही जामिया में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ (जेएमआईएसयू) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2006 के बाद से छात्रसंघ के चुनाव नहीं हुए हैं। इन विरोध प्रदर्शन के बीच कैंपस की दीवारों पर नारे लिखे जाने की बात सामने आई है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग