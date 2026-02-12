दूरदर्शन की मशहूर एंकर रहीं सरला का निधन, 71 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

संक्षेप: माहेश्वरी ने साल 1976 से लेकर 2005 तक दूरदर्शन में बतौर न्यूज रीडर अपनी सेवाएं दी थीं। शम्मी ने माहेश्वरी के साथ लंबे समय तक काम किया है। माहेश्वरी ने दिल्ली यूनिर्सिटी से पीएचडी पूरी करने के बाद बतौर एंकर अपना करियर शुरू किया था।

दूरदर्शन की पूर्व मशहूर न्यूज रीडर सरला माहेश्वरी का गुरुवार को दिल्ली में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 80 और 90 के दशक की मशहूर एंकर के निधन की जानकारी उनके परिवार के करीबी सदस्य शम्मी नारंग ने दी है। माहेश्वरी ने साल 1976 से लेकर 2005 तक दूरदर्शन में बतौर न्यूज रीडर अपनी सेवाएं दी थीं। शम्मी ने माहेश्वरी के साथ लंबे समय तक काम किया है।

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि 'दूरदर्शन में मेरी साथी एंकर सरला माहेश्वरी के निधन की दुखद खबर देते हुए मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। वे शालीनता और विनम्रता की साक्षात मूर्ति थीं। वे न केवल दिखने में सुंदर थीं, बल्कि दिल से भी कहीं ज्यादा उदार थीं। भाषा पर उनकी पकड़ अद्भुत थी और ज्ञान का भंडार तो वे थीं ही। दूरदर्शन की स्क्रीन पर उनका अंदाज़ सबसे अलग और खास था। उनके मन में हर किसी के लिए सम्मान था और वे जहां भी जाती थीं, उस जगह को अपनी मौजूदगी से निखार देती थीं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और माहेश्वरी परिवार को शक्ति दें। ओम शांति।'

तीन दशकों तक समाचार जगत में छोड़ी अमिट छाप रिपोर्ट्स के मुताबिक सरला माहेश्वरी ने दिल्ली यूनिर्सिटी से पीएचडी पूरी करने के बाद बतौर एंकर अपना करियर शुरू किया था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दौर में अपना करियर शुरू करने वाली सरला ने टीवी को रंगीन प्रसारण में बदलते देखा। उन्होंने करीब तीन दशक तक भारतीय समाचार जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया।