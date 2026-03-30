द्वारका में डिलीवरी बॉय की चाकू गोदकर हत्या, दो गुटों की लड़ाई शांत कराने रुका था; पुलिस बोली- कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं

द्वारका में डिलीवरी बॉय की चाकू गोदकर हत्या, दो गुटों की लड़ाई शांत कराने रुका था; पुलिस बोली- कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं
पुलिस के मुताबिक, गोविंद झा रविवार रात डिलीवरी के काम से जा रहा था तभी उसने द्वारका के मधु विहार इलाके के राजापुरी में एक गली में लड़ाई होते हुए देखी। इस लड़ाई में दो पुरुष अन्य तीन पुरुष के साथ भीड़ रहे थे बाद में जिनकी पहचान प्रवेश, अनीष और रोहित के रूप में हुई।
दिल्ली के द्वारका इलाके में एक फूड डिलीवरी एजेंट की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वह कथित तौर पर दो गुटों की लड़ाई में बीच-बचाव कर रहा था और इसी दौरान उसपर चाकू से हमला बोल दिया गया। मृतक की पहचान गोविंद झा के रूप में हुई है और वह मोहन गार्डन में रहता था।
पुलिस ने बताया कि इस घटना में तीन अन्य लोग चाकू से घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इसके साथ ही आगाह किया है कि इस मामले को कोई भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न करें।
एक गली में लड़ाई होते हुए देखी
पुलिस के मुताबिक, गोविंद झा रविवार रात डिलीवरी के काम से जा रहा था तभी उसने द्वारका के मधु विहार इलाके के राजापुरी में एक गली में लड़ाई होते हुए देखी। इस लड़ाई में दो पुरुष अन्य तीन पुरुष के साथ भीड़ रहे थे बाद में जिनकी पहचान प्रवेश, अनीष और रोहित के रूप में हुई।
रुका और बीच-बचाव किया
एक पुलिस अधिकारी ने बताया ‘इस दौरान गोविंद वहां रुका और बीच-बचाव किया। हाथापाई के दौरान, दो लोगों ने कथित तौर पर चाकू निकाला और प्रवेश, अनीष और रोहित पर वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान जब गोविंद ने बीच-बचाव किया तो उसपर भी हमले हुए। चारों घायल व्यक्तियों को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान झा ने दम तोड़ दिया। अन्य तीन व्यक्ति डॉक्टरों की निगरानी में हैं।’
आरोपी मौके से फरार हो गए
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, उनकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। इसी बीच, द्वारका के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कुशल पाल सिंह ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ मैसेज इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
अस्पताल में भर्ती कराया गया
डीसीपी ने कहा, 'इस घटना में चार लोगों को चाकू लगा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाकी तीन का इलाज चल रहा है। पीड़ित दो अलग-अलग समुदाय से हैं। आरोपी ने चारों पीड़ितों को चाकू मारा था। द्वारका पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना का कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं है। गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'
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