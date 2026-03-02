RSS पर बनी फिल्म ‘शतक’ दिल्ली में टैक्स फ्री, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
फिल्म आरएसएस के दो सबसे प्रभावशाली स्तंभों और संस्थापकों हेडगेवार और गोलवलकर के जीवन पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक संगठन अपना दायरा बढ़ाता है और राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इतिहास पर आधारित हिंदी फिल्म 'शतक' दिल्ली में भी टैक्स फ्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के बाद दर्शकों को अब इस फिल्म के टिकट पर कम पैसे खर्च करने होंगे।
फिल्म 'शतक' की स्क्रीनिंग के मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा, 'यह फिल्म संघ के 100 वर्ष पूरे होने की यात्रा को दर्शाती है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राष्ट्र सेवा में अपना कण-कण समर्पित किया और भारत के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। हमें यह फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हर किसी को यह फिल्म देखनी चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से हम 'शतक' फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय ले रहे हैं, और हम चाहेंगे कि दिल्ली के लोग अधिक से अधिक संख्या में इस फिल्म को देखें।'
छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित फिल्म ‘शतक’ को साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये फिल्म युवाओं को राष्ट्रप्रेम, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देती है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था।
डगेवार और गोलवलकर के जीवन पर आधारित
आपको बता दें कि फिल्म आरएसएस के दो सबसे प्रभावशाली स्तंभों और संस्थापकों हेडगेवार और गोलवलकर के जीवन पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक संगठन अपना दायरा बढ़ाता है और राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के योगदान को भी दिखाया गया है। यही नहीं संगठन पर लगे प्रतिबंध और आपातकाल के दौरा ये फिल्म 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 1925 में डॉ केशवराव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी।
