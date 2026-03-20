दिन में परोसता था लजीज खाना और रात में करता था चोरी, पुलिस की गिरफ्त में ऐसे फंसा 5 स्टार शेफ
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सेन के घर के बाहर एक स्कूटी सवार शख्स आया था और ताला खोलकर आधे घंटे तक घर में रहा। इस दौरान उसने कीमती चीजें चुराई और मौके से फरार हो गया।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को आरके पुरम से एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि दिन में बतौर शेफ काम करता था और रात में चोरी करता था। आरोपी का नाम निलेश है और उसकी उम्र 22 वर्ष है। पुलिस ने आरोपी से लाखों रुपये कैश और ज्वैलरी बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक निलेश साउथ इंडियन फूड शेफ है और वह रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। उसने होटल की 'मास्टर चाबी' का इस्तेमाल करके अलग-अलग घरों के चीनी ताले खोल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। निलेश की चोरी तब पकड़ी गई जब टी सेन नाम के एक पीड़ित ने आरके पुरम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सेन ने शिकायत में जानकारी दी थी कि जब वह अपने परिवार संग राजस्थान गए हुए थे तो उनके घर से करीब साढ़े तीन लाख रुपये और सोने और चांदी की ज्वैलरी की चोरी हो गई।
कीमती चीजें चुराई और मौके से फरार हो गया
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सेन के घर के बाहर एक स्कूटी सवार शख्स आया था और ताला खोलकर आधे घंटे तक घर में रहा। इस दौरान उसने कीमती चीजें चुराई और मौके से फरार हो गया।
पकड़े जाने पर बनाया ये बहाना
आगे की जांच में पुलिस नीलेश तक पहुंची, जिसने दावा किया कि चोरी की रात वह होटल में ड्यूटी पर था। हालांकि, जब पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और वित्तीय लेनदेन की जांच की, तो यह खुलासा हुआ कि अपराध निलेश ने ही किया था। इसके बाद, निलेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
दोपहिया वाहन भी चोरी का ही
पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया, जिसमें 2.69 लाख कैश, सोने और चांदी की ज्वैलरी शामिल हैं। पुलिस ने निलेश का दोपहिया वाहन भी जब्त कर लिया और इसे भी उसने चोरी के जरिए ही हासिल किया था। पुलिस ने बताया कि चोरी में इस्तेमाल की गई 'मास्टर चाबी' भी बरामद कर ली गई है।
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