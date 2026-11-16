दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास युवक की गोली मारकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सोमवार को दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के पास बाइक सवार हमलावरों ने कथित पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।
रजनीश कुमार पाण्डेय/नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सोमवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान समीर के रूप में हुई है। वारदात भाजपा नेता और मंत्री कपिल मिश्रा के खजूरी खास स्थित कैंप कार्यालय के ठीक बाहर हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
डीसीपी राहुल अलवाल के अनुसार, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीमों ने मौके से कारतूसों के खोल और अन्य सुराग जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आ रही है।
कैंप कार्यालय के बाहर खड़ा था युवक, अचानक आए हमलावर
जांच में पता चला है कि वारदात के वक्त मृतक समीर मंत्री के कैंप कार्यालय के बाहर खड़ा था। तभी बाइक सवार हमलावरों ने वहां पहुंचकर उस पर गोलीबारी कर दी। गोली लगते ही समीर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हत्या में कोई राजनीतिक एंगल है या नहीं?
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्राइम सीन की जांच की। मंत्री के कार्यालय के बाहर वारदात होने के कारण मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की। उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी ने बताया कि इस हत्याकांड में कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। शुरुआती जांच में आपसी और पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है शव
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार हमलावरों की पहचान और तलाश के लिए कार्यालय व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
करीब 20 राउंड फायरिंग की गई, कई गोलियां लगीं
वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक युवक पर हमलावरों ने कथित तौर पर करीब 20 गोलियां चलाईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, समीर को कई गोलियां लगीं और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुट गई है।
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