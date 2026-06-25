गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग: एनकाउंटर के बाद लॉरेंस गैंग के 2 और शूटर अरेस्ट, तैयार करके आए थे ये नया प्लान
गुरु रंधावा के दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित जिम में फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में अबतक कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस अब चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी।
मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित जिम में फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं।
आरोपियों की पहचान हकीकत और सागर के तौर पर हुई है। दोनों ही 11 जून को जिम में फायरिंग करने के बाद से फरार थे और पुलिस तलाश में जुटी थी। पुलिस इस मामले में अबतक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस को भनक लग गई
पुलिस के मुताबिक हकीकत और सागर बुधवार की रात वेस्ट दिल्ली में एक अन्य अपराध को अंजाम देने आए थे, और पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस टीम को देखते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, बचाव में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान आरोपियों को पैर में गोली लगी और फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने तुरंत दोनों के हथियारों को भी जब्त कर लिया।
पुलिस ने इससे पहले अरमान (19) और तुषार उर्फ ताशू उर्फ पिंकू को गिरफ्तार किया था। दोनों हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। दोनों को बहादुरगढ़ में क्राइम ब्रांच ने दबोचा था।
सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी
जांचकर्ताओं का कहना है कि चारों आरोपी गैंगस्टर अनिल पंडित से जुड़े हैं, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गुरु रंधावा के जिम में फायरिंग की घटना के बाद अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेवारी ली थी। पोस्ट के मुताबिक, रंधावा के जिम में फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि उनकी नजदीकियां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से है। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दुश्मन मानता है। आरोप लगाया कि गुरु रंधावा ने गैंग की पिछली चेतावनियों के बावजूद सलमान खान के साथ करीबी संबंध बनाए रखे हैं।
सुबह करीब चार बजे की गई थी फायरिंग
11 जून को सुबह करीब चार बजे जिम के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गए थे।। इसने कहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था और कारतूस के सात खाली खोखे बरामद किए गए। जिम के कांच वाले हिस्से पर फायरिंग की गई थी। इस दौरान हमलावरों ने अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था।
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