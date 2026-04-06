दिल्ली में महिला SI ने 78 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार को जड़ा थप्पड़, पार्किंग को लेकर भिड़ी; केस दर्ज
महिला ने दुकानदार से कहा था कि वह कुछ ही मिनटों के लिए कार पार्क कर रही और इसके बाद कार को हटा लेंगी मगर दुकानदार ने मना कर दिया। दोनों के बीच मामूली काहसुनी बहस में बदल गई। बहस के दौरान महिला ने बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया।
दिल्ली पुलिस की महिला सब-इंस्पेक्टर पर 78 वर्षीय दुकानदार को कथित तौर पर छप्पड़ जड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी बुजुर्ग की दुकान के आगे खड़ी की थी जिसका उन्होंने विरोध किया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई जिसने हिंसक रूप ले लिया। महिला पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर बुजुर्ग को थप्पड़ दिया।
मामला रोहिणी सेक्टर 7 का है, दुकानदार ने महिला से कहा कि वह उनकी दुकान के ठीक सामने गाड़ी पार्क न करें मगर महिला इसबात पर अड़ी रहीं कि वह कार को कुछ देर बाद हटा लेंगी। दरअसल महिला गर्भवती है और अपने पति के साथ मेडिकल चेकअप के लिए आई थीं।
दुकानदार ने मना कर दिया था
महिला ने दुकानदार से कहा था कि वह कुछ ही मिनटों के लिए कार पार्क कर रही और इसके बाद कार को हटा लेंगी मगर दुकानदार ने मना कर दिया। दोनों के बीच मामूली काहसुनी बहस में बदल गई। बहस के दौरान महिला ने बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया।
आस-पास मौजूद लोगों से पीछे हट जाने को कहा
मौके पर चश्मदीदों का कहना है कि महिला ने काफी आक्रमक रुख अख्तियार कर लिया था और आस-पास मौजूद लोगों से पीछे हट जाने को कहा। इस दौरान महिला ने बताया कि वह पुलिसकर्मी है। इस दौरान आस-पास काफी लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस को पीसीआर पर मामले की जानकारी दी गई और फिर पास के थानों से पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।
पुलिस स्टेशन ले जाया गया
महिला पुलिस अधिकारी को पास के पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनके और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।