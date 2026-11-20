आतंकी हमले की आशंका, IGI एयरपोर्ट एरिया में 60 दिनों तक ड्रोन पैराग्लाइडर उड़ान पर बैन
आईजीआई एयरपोर्ट पर एरिया में में 60 दिनों के लिए ड्रोन, पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास शादी और पार्टियों में लेजर बीम के इस्तेमाल पर भी 60 दिनों के लिए रोक लगाई गई है।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट उपमंडल क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और अन्य मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के उड़ाने पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 18 नवंबर से प्रभावी हो चुका है और 16 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।
पालम उप-मंडल (आईजीआई एयरपोर्ट) के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रदीप कुमार मीणा द्वारा जारी निषेधाज्ञा में स्पष्ट किया गया है कि विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित लगातार मिल रही रिपोर्टों से संकेत मिले हैं कि आतंकवादी मानवरहित विमान प्रणाली (ड्रोन) के जरिए हमले कर सकते हैं।
रोक लगाना आवश्यक था
आदेश के अनुसार, आम लोगों द्वारा ड्रोन, पैराग्लाइडर और एयरो-मॉडल जैसे उपकरणों का इस्तेमाल न केवल विमानन सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है, बल्कि इससे आतंकवादी हवाई हमले का गंभीर सुरक्षा खतरा भी पैदा होता है। सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति और मानव जीवन की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे उपकरणों के संचालन पर तत्काल एहतियाती तौर पर रोक लगाना आवश्यक था।
उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
गृह मंत्रालय की अधिसूचना और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एसीपी ने यह आदेश लागू किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
60 दिनों के लिए लेजर बीम पर भी प्रतिबंध
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को विमान उतरने के दौरान लेजर बीम से पायलटों को दृश्य बाधा पहुंचने की कई शिकायतें मिली थीं। एयरपोर्ट के आसपास बने फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां में समारोहों के दौरान तेज रोशनी और लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो खासकर रात में खतरनाक हो सकता है। पालम सब-डिवीजन के सभी आयोजकों, संस्थानों, संपत्ति मालिकों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों पर लागू होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 18 नवंबर से लागू होकर 16 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं न केवल परेशानी पैदा करती हैं, बल्कि यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमानों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती हैं। पुलिस ने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास और उसके नजदीकी इलाकों में कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां खुल गए हैं, जहां शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य आयोजनों के दौरान लेजर बीम सहित तेज रोशनी का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है।
(हिंदुस्तान और भाषा के इनपुट के साथ)
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