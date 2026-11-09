बेटे के पास पटाखा फोड़ा तो पिता बना हैवान! लोहे की रॉड से पीट-पीटकर नाबालिग की हत्या
आनंद पर्वत इलाके में एक पिता ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से पीट-पीटकर नाबालिग लड़के की हत्या कर दी। आरोपी इस बात पर भड़क उठा था कि नाबालिग ने उसके बेटे के पास पटाखे फोड़े।
दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सोमवार को 42 वर्षीय शख्स कथित तौर पर अपने बेटे के पास पटाखा जलाने से इस हद तक भड़क उठा कि एक नाबालिग की लोहे की रॉड से इस हद तक पीटा की उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक विवाद तब शुरू जब शख्स ने आरोपी के नाबालिग बेटे के पास पटाखे फोड़े, जिससे दोनों नाबालिगों के बीच बहस हुई जो कि बाद में हिंसक हो गई।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना बलजीत नगर के पंजाबी बस्ती इलाके की है। पीड़ित आरोपी के बेटे के पास पटाखे फोड़ रहा था। जिसके बाद दोनों नाबालिगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई जिसके बाद आरोपी पिता ने कहासुनी के बीच दखल दिया।'
लोहे की रॉड से हमला
आरोपी की पहचान मुन्ना (42) के रूप में हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झगड़े के दौरान एक लड़के के पिता ने दूसरे नाबालिग पर कथित रूप से लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
उन्होंने बताया कि घायल को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी
अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद आनंद पर्वत थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। विवाद की वजह बनी परिस्थितियों और हमले से पहले की घटनाओं के क्रम की जांच की जा रही है। इस बाबत आनंद पर्वत इलाके में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की हत्या से संबंधित धारा में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके पिता 42 वर्षीय मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच जारी है।
'अनार' फटने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत
इधर रविवार को नरेला इलाके में हाथ में ही 'अनार' फटने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, लड़का अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था तभी यह घटना हो गई। यह घटना रविवार को दिवाली पर रात करीब 9.45 बजे हुई, जब वह अपने घर के सामने हाथ से 'अनार' जला रहा था।
घटना के एक कथित वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा अपने हाथ में 'अनार' पकड़े हुए है और अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है और इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि बच्चा पीछे की ओर गिर जाता है।
पुलिस ने बताया कि 'अनार' में विस्फोट से उसके सीने में चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल ने दावा किया है कि उसे मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि परिवार का दावा है कि उसकी सांसे तब तक चल रही थी और अस्पताल ने उसे बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग