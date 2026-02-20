जनकपुरी में कार की टक्कर से पलटा ई-रिक्शा, लथपथ बच्ची के लिए भीख मांगती रही नानी; मौत
पुलिस के मुताबिक, जनकपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में सड़क हादसे में छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची ई-रिक्शा में सवार थी और स्कूल जा रही थी। इसी दौरान एक हैचबैक कार ने उनके ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना 17 फरवरी 2026 की सुबह करीब 7 बजकर 40 मिनटी की बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी मगर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।
आनन-फानन में बच्ची को माता चनन देवी हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर हालात गंभीर होने के चलते मैक्स अस्पताल द्वारका शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची को सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई थीं। ई-रिक्शा में बच्ची के अलावा उसकी नानी मर्सी जेवियर (57) भी थीं और वे इस हादसे में घायल हुईं। नानी का फिलहाल ईलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान संजीव के रूप में हुई है, जो माजरा डबास गांव का निवासी है और पेशे से लैब असिस्टेंट है।
नानी ने क्या-क्या बताया?
घटना की जानकारी देते हुए बच्ची की नानी ने बताया कि 'हम ई रिक्शा से स्कूल की ओर जा रहे थे। ई रिक्शा ड्राइवर बहुत आराम से जा रहा था तभी कार वाले ने अचानक टक्कर मारी और हम नीचे गिर गए। बच्ची खून से लथपथ हो गई और मैंने इसके बाद वहां खड़े एक कार चालक से उसे अस्पताल ले जाने की भीख मांगी, लेकिन वह मदद करने के बजाय भाग गया। अब सड़क पर जाने में डर लगता है।'
दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस
अधिकारियों के मुताबिक, 17 फरवरी को माता चनन देवी हॉस्पिटल की ओर से एक नाबालिग के एक्सीडेंट के संबंध में पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी।
एकबार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता
बहरहाल इस घटना ने एकबार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वहीं ई-रिक्शा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं विशेषकर पीक ऑवर्स में जब ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। राजधानी में हजारों रिक्शा ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस और पंजीकरण के सड़कों पर चल रहे है।
