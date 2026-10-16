काम की बात: दिल्ली में 1 नवंबर से BS-4 कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन! इन व्हीकल को हरी झंडी
दिल्ली में एक नवंबर से BS-4 और उससे पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि कुछ वाहनों को छूट दी गई है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
दिल्ली में एक नवंबर से BS-4 या उससे कम एमिशन नॉर्म्स (उत्सर्जन मानकों) वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, सीएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, यह प्रतिबंध हल्के मालवाहक वाहनों (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहनों (एमजीवी), भारी मालवाहक वाहनों (एचजीवी), अन्य ट्रकों और बसों पर लागू होगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा BS-4 एमिशन नॉर्म्स वाली डीजल बसों और ट्रकों को भी छूट मिलेगी।
अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के तहत चलने वाले वाहनों और अन्य सर्विस के तहत चलने वाले वाहनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। हालांकि, दिल्ली में रजिस्टर्ड बसों को इससे छूट दी जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस ने और क्या बताया है?
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कारोबारियों, चालकों और बस संचालकों से अपने वाहनों के एमिशन नॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन संबंधी डिटेल की जांच करने और दिल्ली में प्रवेश से पहले निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये उपाय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा को देखते हुए किए गए हैं।
दिल्ली सराकर ने जुलाई में जारी किए थे अहम दिशा-निर्देश
दिल्ली सरकार ने जुलाई महीने में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत एक नवंबर से सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में एक समय में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग फीस दोगुनी होगी। दिशा-निर्देशों में प्रदूषण बढ़ने पर लगाई जाने वाली ग्रैप की अलग-अलग पाबंदियों को सरकार ने पूरी सर्दियों (1 नवंबर से 28 फरवरी तक) के दौरान स्वत: लागू करने की घोषणा की थी। अलग-अलग पाबंदियों को स्वत: लागू किए जाने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे अलग-अलग आदेश जारी करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। संबंधित विभाग रियल टाइम में एक्शन ले सकेंगे।
सर्दियों में काफी बढ़ जाता है प्रदूषण
आपको बता दें कि सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए अलग-अलग कदम भी उठा रही है मगर जमीनी स्तर पर खास असर होता नहीं दिखाई देता।
नई ईवी पॉलिसी 2.0 भी लेकर आई सरकार
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2.0 भी लागू की है। इसमें नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर बंपर छूट के साथ सब्सिडी देने का प्रावधान है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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