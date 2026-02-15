दिल्ली में देर रात एनकाउंटर: बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटर्स पकड़े, एक शूटर के पैर में लगी गोली

एक शूटर के पैर में गोली लगी है जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अब तीनों शूटर्स से हाल में हुई वारदातों को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि हाल में हुई वारदातों में इन शूटर्स का हाथ हो सकता है।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात बवाना थाना क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटर्स को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वॉन्टेड अपराधी मुनक नहर के पास आने वाले हैं और इसी के बाद इलाके में घेराबंदी शुरू की गई थी। पुलिस ने जानकारी दी है कि एनकाउंटर के दौरान शूटर और पुलिस के बीच कुल चार राउंड फायरिंग हुई। शूटर्स ने फायरिंग की तो सेल्फ-डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की। आरोपी मौके से भागने की फिराक में थे मगर जैसे ही पुलिस ने फायरिंग की और जब एक गोली शूटर को लगी तो उनकी रफ्तार धीमी हो गई।

एक शूटर के पैर में गोली लगी है जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और ईलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अब तीनों शूटर्स से हाल में हुई वारदातों को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि हाल में हुई वारदातों में इन शूटर्स का हाथ हो सकता है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की जांच में भी जुटी है।

रंगदारी न देने पर दी थी हत्या की चेतावनी हाल में दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में हमलावरों द्वारा एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के एक दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्‍मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने ली थी। पुलिस हमलावरों का पता लगाने के लिए कई टीम का गठन किया था। हत्याकांड के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे थे तो लोगों में दहशत का माहौल था।