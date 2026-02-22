Hindustan Hindi News
आदर्श नगर: आग बुझाते समय फटा सिलेंडर, दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मियों समेत 11 घायल

Feb 22, 2026 02:27 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ब्लास्ट में घायल होने वालों में तीन लोग फायर ब्रिगेड से हैं तो तीन दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं। इनके अलावा बाकी लोग परिवार के सदस्य हैं।

आदर्श नगर: आग बुझाते समय फटा सिलेंडर, दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मियों समेत 11 घायल

राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के मजलिस पार्क एरिया में शनिवार सुबह एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट में 11 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट में घायल होने वालों में तीन लोग फायर ब्रिगेड से हैं तो तीन दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं। इनके अलावा बाकी लोग परिवार के सदस्य हैं। आग सी-ब्लॉक स्थित गली नंबर-6 के एक तीन से चार मंजिला मकान में लगी।

बताया जा रहा है कि सुबह आग जब तेजी से फैल रही थी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि इसी दौरान घर के अंदर मौजूद एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिसकी चपेट में कुल 11 लोग आए। इसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

हादसे में घायलों को बाबू जगजीवनराम अस्पताल में ले जाया गया था और इसके बाद कुछ को सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया वहीं बताया जा रहा है कि दमकल कर्मियों ने आग को काबू में कर लिया। बताया जा रहा है कि करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था।

ब्लास्ट के बाद आस-पास के इलाके में सनसनी मच गई। वहीं मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। आग लगने की वजह क्या है इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

