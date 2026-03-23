उधार के 30 हजार मांगने पर हुई तीखी बहस, 70 वर्षीय बुजुर्ग ने डंडे से पीटा; मौत
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ‘पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि पीड़ित जिनका नाम अगलु (55) है उन्हें पहले ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था।’
दिल्ली के कंझावला इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 हजार रुपये का कर्ज न चुकाने पर 54 वर्षीय शख्स की हत्या कर दी। आरोपी की पहचान दिनेश शर्मा के रूप में हुई है और वह कंझावला इलाके का रहने वाला है। हत्या को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 16 मार्च को तब सामने आई जब एक पीसीआर कॉल ने पुलिस को इलाके में हुए झगड़े के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ‘पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि पीड़ित जिनका नाम अगलु (55) है उन्हें पहले ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था।’
झगड़ा 30 हजार रुपये के कर्ज को लेकर हुआ था
अधिकारी ने आगे बताया कि ‘पीड़ित की हालत गंभीर थी ऐसे में उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी सविता का बयान दर्ज किया जिसमें बताया गया कि झगड़ा 30 हजार रुपये के कर्ज को लेकर हुआ था जो मृतक ने आरोपी से लिए थे। पत्नी की शिकायत के आधार पर एक केस दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई थी।’
घटना स्थल का मुआयना और जरूरी सबूत इकट्ठा
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान, पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। तकनीकी निगरानी के आधार पर, टीम को शक था कि आरोपी बिहार में अपने पैतृक गांव भागने की कोशिश कर सकता है। इसी के अनुसार, उसे ढूंढने के लिए एक टीम समस्तीपुर भी भेजी गई।
अपना जुर्म कबूल कर लिया
हालांकि, पुख्ता जानकारी के आधार पर, पुलिस ने बाद में दिल्ली के कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक ठिकाने पर छापा मारा, जहां शर्मा को ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर, पुलिस ने लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया जिससे उसने घटना को अंजाम दिया था।
अधिकारी ने आगे बताया, 'बकाया कर्ज को लेकर हुई तीखी बहस के दौरान आरोपी ने पीड़ित पर हमला कर दिया था, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। मामले की आगे की जांच जारी है।'
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