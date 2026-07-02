काम की बात: दिल्ली के इन इलाकों में अगले 6 महीने में बनाए जाएंगे 8 नए फायर स्टेशन, ड्रोन और AI की भी एंट्री
दिल्ली में फायर सर्विस को मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब दिल्ली में अगले 6 महीने के भीतर 8 नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे।
दिल्ली में फायर डिपार्टमेंट को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार अगले 6 महीने में 8 नए फायर स्टेशन खोलने जा रही है। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट को नई-नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), जीपीएस, जीआईएस और ड्रोन आदि से लैस किया जाएगा। यह फायर डिपार्टमेंट के आग से निपटने के लिए अगले 25 साल की तैयारियों के लिए मास्टर प्लान का हिस्सा है।
फायर डिपार्टमेंट इन बदलाव के बाद आग लगने की घटनाओं के मामले में और तेजी से काम कर सकेगा। चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक ने बताया कि डिपार्टमेंट अगले 6 महीने में रोहिणी सेक्टर-41, गीता कॉलोनी, आनंद पर्वत, यमुना विहार, द्वारका सेक्टर-3, द्वारका सेक्टर-20, आईएफसी नरेला और बुधनपुर माजरा में फायर स्टेशन खोलने जा रहा है। शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर फायर स्टेशन नहीं जिससे इमरजेंसी की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूर से आती हैं जिससे आग बुझाने में देरी होती है। इस काम के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और काम जारी है।'
हर साल आठ नए फायर स्टेशन बनाने की योजना
वहीं दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने कहा है कि डिपार्टमेंट हर साल आठ नए फायर स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। इसी कड़ी में आठ नए फायर स्टेशन पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में करीब 120 फायर स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए फायर सर्विस के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जा रहा है।
बुनियादी ढांचे, मैन पॉवर और टेक्नोलॉजी को मजबूत
अधिकारियों के मुताबिक, लंबे समय की इस योजना को अलग-अलग फेज (तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक) में बांटा गया है जिससे बुनियादी ढांचे, मैन पॉवर और टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी में फिलहाल 71 फायर स्टेशनों में 2,459 कर्मचारी काम रहे हैं जो कि गृह मंत्रालय के 24,000 कर्मी और 129 फायर स्टेशन के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। दिल्ली फायर सर्विस 12,174 अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करके मैन पॉवर को मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रही है।
9 और की जगह पहचान
दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) के साथ मिलकर और 9 जगहों की पहचान की है। इनमें रोहिणी, सुल्तानपुरी, महिपालपुर, पीतमपुरा, सराय रोहिल्ला और रोहतक रोड पर गोल्डन पार्क शामिल हैं। डिपार्टमेंट ने डीडीए से इन जगहों की जमीन सौंपने के लिए कहा है। इसके अलावा डीडीए के जोनल प्लान के तहत 14 और जगहों की पहचान कई गई है। इनमें बुराड़ी, करालास मुंडका इंडिस्ट्रियल एरिया, सोनिया विहार, करावल नगर इंडस्ट्रियल एरिया, मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया, आया नगर और कापसेहड़ा शामिल है।
48,000 कर्मचारियों की टीम तैयार होगी
गृह मंत्रालय ने हर फायर स्टेशन के लिए 131 कर्मचारियों की संख्या तय की हुई है, दिल्ली फायर सर्विस लंबे समय की प्लानिंग के तह अगले 25 साल में 48,000 कर्मचारियों की टीम तैयार करेगी। कर्मचारी 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट अगले एक साल में सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाएगा जो कि एआई, जीपीएस और जीआईएस जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होगा।
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