अब E20 पर आर-पार! कल AAP का नेशनल टाउनहॉल, भूख हड़ताल पर बैठेंगे तहसीन पूनावाला
नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री शित्रा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष E20 पर आर-पार के मूड में है। कल आम आदमी पार्टी शनल टाउनहॉल कैंपेन शुरू करेगी तो वहीं तहसीन पूनावाला भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अब ई-20 पेट्रोल (इथेनॉल ब्लेंडेड) पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर होने के बाद केजरीवाल शनिवार को 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' कैंपेन में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। ये दिल्ली स्थित कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और इंडस्ट्रलिस्ट तहसीन पूनावाला भी E20 पेट्रोल पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं।
केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल के जरिए खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि इस कैंपेन के दौरान उनके साथ देश की एक जानी मानी शख्सियत मौजूद होगी। केजरीवाल ने कहा है कि इस कैंपेन में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि E20 पेट्रोल को वापस लेने के लिए केंद्र पर कैसे दबाव बनाया जाए। इसमें विशेषज्ञों और उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्हें अपनी गाड़ियों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
केजरीवाल ने सभी से की खास अपील
केजरीवाल ने एक्स पर लिखा 'कल 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए और E20 पर 'निर्णय' लेने के लिए मेरे साथ देश की एक जानी मानी शख्सियत मौजूद होगी। अपनी बात रखने के लिए आप भी जरूर आएं। देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस कैंपेन में शामिल होकर आप भी E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं।'
टाउनहॉल कैंपेन को रोकने का आरोप
वहीं एक अन्य पोस्ट में केजरीवाल ने कहा 'मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी, E20 तो आपको वापस लेना ही पड़ेगा। अब यह देश आपकी पुलिस से डरने वाला नहीं है।'
तहसीन पूनावाला ने भी भरी हुंकार
सामाजिक कार्यकर्ता और इंडस्ट्रलिस्ट तहसीन पूनावाला भी E20 पेट्रोल के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। वे शनिवार (1 अगस्त) को मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूनावाला ने इससे पहले आज (31 जुलाई) दिल्ली में E20 पेट्रोल के विरोध में 'गाड़ी मार्च' निकालने का ऐलान किया था। ये मार्च इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक होना था। हालांकि इससे पहले ही उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है। हालांकि अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ इसकी कोई आधिकाकिर वजह सामने नहीं आई।
अकाउंट सस्पेंड होने के बाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा 'नितिन गडकरी जी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है लेकिन मैं डरता नहीं और E20 स्कैम के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा।'
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