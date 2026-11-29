मेंटेनेंस के चलते दिल्ली के इन इलाकों में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को नहीं आएगा पानी, DJB का अलर्ट
Delhi Jal Board Water Supply Alert: दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई अलग-अलग दिन प्रभाविर रहेगी। जल बोर्ड ने अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए पानी पहले ही स्टोर करके रख लें।
Delhi Jal Board Water Supply Alert: राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के तीन इलाकों में 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2026 को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जलाशय (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (बीपीएस) की वार्षिक सफाई के वजह से सप्लाई प्रभावित रहेगी।
जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रख लें। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, रखरखाव का यह काम चरणबद्ध तरीके से चलेगा इस वजह से अलग-अलग दिनों में निर्धारित इलाकों की जलापूर्ति पर असर पड़ेगा।
किन इलाकों में सप्लाई रहेगी प्रभावित?
जल बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि 30 नवंबर (सोमवार) को ईडब्ल्यूएस (EWS) फ्लैट्स एरिया में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं 1 दिसंबर को एकबार फिर यूजीआर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन के वजह से मयूर विहार फेज-1 पॉकेट-4 स्थित 176 एलआईजी फ्लैट्स में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
जल बोर्ड ने कहा है कि किसी भी इमरजेंसी वाली स्थिति में टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। टैंकर के लिए 1916, नंबर पर कॉल की जा सकती है।
नियमित अंतराल पर होता है रखरखाव
आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड हर समय-समय पर जरूरत पड़ने पर भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई और फ्लशिंग करता है। इस दौरान जलाशयों और पंपिंग सिस्टम से जमा गंदगी, सेडिमेंट और अन्य अशुद्धियों को साफ किया जाता है। ये हर साल किया जाता है जिससे पानी में बैक्टीरिया या अन्य प्रदूषकों की संभावना का खात्मा किया जाता है। ऐसा पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि लोगों के घरों तक एकदम साफ पानी पहुंचे। अगर ऐसा नियमित अंतराल पर न किया जाए तो पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
थोड़ी देर पानी बहन दें आ सकता है मटमैला
आपको बता दें कि यूजीआर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब घर पर पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाए तो शुरुआत में कुछ मिनट के लिए पानी को बहने दें क्योंकि हो सकता है कि फ्लशिंग के वजह से शुरुआत में मटमैल पानी आ सकता है।
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