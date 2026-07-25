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'ये ड्रामे'… AAP ने जंतर-मंतर पर CJP सर्मथकों को पीटने की धमकी देने वाले की उड़ाई जमकर खिल्ली

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हिंदू रक्षा दल गाजियाबाद के नेता पिंकी चौधरी ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को पीटने की धमकी दी है। इस बीच दिल्ली आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई है।

'ये ड्रामे'… AAP ने जंतर-मंतर पर CJP सर्मथकों को पीटने की धमकी देने वाले की उड़ाई जमकर खिल्ली
हिंदू रक्षा दल ने सीजेपी समर्थकों को पीटने की धमकी दी हुई है।

जंतर-मंतर पर बीते 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजीपे) पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच गाजियाबाद में 'हिंदू रक्षा दल' नाम से संगठन चलाने वाले पिंकी चौधरी भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं की अगुआई में जंतर-मंतर की ओर कूच कर चुके हैं। पिंकी चौधरी ने शुक्रवार को धमकी दी थी कि वे 26 जुलाई को जंतर-मंतर आ रहे हैं और वहां कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर हमले की धमकी दी थी।

पिंकी चौधरी ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ जय श्री राम के नारे के साथ चलते देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘आज सनातन की रक्षा के लिए सभी हिंदुत्ववादी योद्धाओं को संगठित होना पड़ेगा। अगर मेरे साथ जंतर-मंतर नहीं पहुंचे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा।’

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आम आमदी पार्टी ने बताया ड्रामा

वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पिंकी चौधरी के जंतर-मंतर आने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा ‘ये ड्रामे हमने बहुत देखे हैं। अगर सनातन की चिंता होती तो राम भगवान के घर में हुई चोरी के खिलाफ आवाज उठाता, धरना देता, चंदा चोरों से लड़ता। कोई इससे ना डरे , ये जंतर-मंतर नहीं आएंगे। इनको पुलिस का संरक्षण है , वही पुलिस इनको रोक लेगी और ये बोलेंगे कि इनको पुलिस ने रोक लिया।’

सौरभ भारद्वाज ने इससे पहले गुरुवार को भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि '26 जुलाई में देर है, जल्दी आना। उन्होंने संभवतः वीडियो को पूरा देखे बिना यह टिप्पणी की और डेट-टाइम बताने को कहा। भारद्वाज ने लिखा, ‘26 जुलाई में बहुत देर है। जल्दी आजा जंतर-मंतर। डेट टाइम भी बता दें, स्वागत करेंगे।’

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हिंदू रक्षा दल को प्रदर्शन से क्या आपत्ति?

पिंकी चौधरी ने कहा है कि सीजीपी प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारी जिहादी गतिविधियों पर चल रहे हैं। ये 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' के नारे लगाने वाले लोग हैं। ये सभी लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं और उनकी हिंसा को दूर करने के लिए हिंदू रक्षा दल ही पर्याप्त है। आज जंतर-मंतर पर जितने भी लोग हैं वे सभी सनातन विरोधी हैं और उन्हें ऐसा मुद्दा चाहिए था जिससे वे किसी न किसी रूप में हमारे भारत पर कुछ न कुछ ऐसा अघात करें। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं बेहद अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और हमारी सेना के लिए कितना गलता बोला है।

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Mohit

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