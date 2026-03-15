DU में जाति देखकर होता है एडमिशन? यूनिवर्सिटी ने डेटा शेयर कर राहुल को घेरा, कहा - माहौल खराब न करें
डीयू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'दिल्ली यूनिवर्सिटी संविधान के तहत काम करती है, जो कि एडमिशन में भी साफ दिखाई देती है। ऐसे में हम राहुल गांधी से अपील करते हैं कि वे बेबुनियाद बातें न करें क्योंकि इस तरह की बातों से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का अच्छा माहौल खराब होता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने रविवार को सीयूईटी के जरिए एकेडमिक ईयर 2025-26 में छात्रों के एडमिशन से संबंधित आंकड़े जारी कर दिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल में दावा किया था कि डीयू में एडमिशन के लिए होने वाला इंटरव्यू छात्रों को बाहर करने का एक तरीका है। राहुल के दावों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बेबुनियाद बताया और अब एडमिशन डेटा भी शेयर किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी में कितने छात्र किस वर्ग से हैं।
डीयू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'दिल्ली यूनिवर्सिटी संविधान के तहत काम करती है, जो कि एडमिशन में भी साफ दिखाई देती है। ऐसे में हम राहुल गांधी से अपील करते हैं कि वे बेबुनियाद बातें न करें क्योंकि इस तरह की बातों से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का अच्छा माहौल खराब होता है।
पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए कुल 10,422 छात्रों को एडमिशन
सीयूईटी (CUET) के आधार पर एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की अनारक्षित (UR) श्रेणी के कुल 4022 (38.59 प्रतिशत) छात्र को एडमिशन दिया गया। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 3115 (29.88 प्रतिशत) छात्र, अनुसूचित जाति (SC) के 1488 (14.27 प्रतिशत) छात्र, अनुसूचित जनजाति (ST) के 614 (5.89 प्रतिशत) छात्र और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के 1203 (11.54 प्रतिशत) छात्र को एडमिशन दिया गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल छात्रों की संख्या 10,422 है।
ग्रेजुएशन के लिए कुल 70,395 छात्रों को एडमिशन
एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ग्रेजुएशन के लिए अनारक्षित (UR) श्रेणी के तहत 32,777 (46.56 प्रतिशत) छात्र को एडमिशन दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में 17,971 (25.52 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में 10,517 (14.93 प्रतिशत) छात्र, और अनुसूचित जनजाति (ST) और ईडब्ल्यूएस (EWS) के क्रमशः 3,251 (4.62 प्रतिशत) और 5,879 (8.35 प्रतिशत) छात्र को एडमिशन दिया गया। कुल 70,395 छात्रों को ग्रेजुएशन के अलग-अलग कोर्स के लिए एडमिशन दिया गया।
राहुल ने आखिर कहा क्या था?
आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने शुक्रवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की जयंती समारोह के दौरान कहा था कि, 'मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू छात्रों को निकालने का एक तरीका है। वे पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है और फिर आप इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते हैं।' इन आरोपों का जवाब देते हुए, डीयू ने शनिवार को कहा कि यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के अंकों के आधार पर छात्रों को एडमिशन देती है, और ज्यादात्तर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए इंटरव्यू अनिवार्य नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।