15 नवंबर तक दिल्ली की इन सड़कों पर जाने से बचें, त्योहारों के चलते ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
Delhi Traffic Police Advisory: फेस्टीव सीजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने एडवाइजरी जारी की है। आनंद विहार आईएसबीटी और आसपास के ट्रांसपोर्ट हब के पास विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है।
Delhi Traffic Police Advisory: दिल्ली में फेस्टिव सीजन के चलते 5 नवंबर से 15 नवंबर तक आनंद विहार आईएसबीटी और आसपास के ट्रांसपोर्ट हब के पास विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है।
एडवाइजरी में प्रभावित सड़कों, प्रतिबंध और डायवर्जन की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दी गई है।
आगामी त्योहारों धनतेरस, दीवाली, भैया दूज और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है ताकि यात्रियों की किसी तरह की असुविधा न हो।
प्रभावित होने वाले प्रमुख मार्ग
- रोड नंबर 56 (चौधरी चरण सिंह मार्ग)
- रोड नंबर 57 (स्वामी दयानंद मार्ग)
डायवर्जन प्वाइंट्स
- गाजीपुर गोलचक्कर
- रामप्रस्थ, विवेक विहार
वैकल्पिक मार्ग
- एनएच-24, सराय काले खां और बारापुला की ओर जाने वाले यात्रियों को एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि वे जीटी रोड से होकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें।
- गाजियाबाद और दिलशाद गार्डन की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अक्षरधाम के पास जीटी रोड पर दिल्ली देहारदून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें।
पार्किंग को लेकर क्या जानकारी?
एडवाइजरी में बताया गया है कि रोड नंबर-56 के दोनों तरफ खास तौर पर आईएसबीटी के एंट्री और एग्जिट और उससे जुड़ी सड़कों पर किसी भी वाहन की पार्किंग या प्रतीक्षा करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। निजी वाहन मालिकों को कौशांबी में मारुति शोरूम, एनएच-24 के पास कौशांबी रोड डीडीए भूमि पर बनी पार्किंग साइट्स पर वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी में और क्या अपील
एडवाइजरी में वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान धैर्य बना रखें। डायवर्जन और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। एडवाइजरी मे अनधिकृत रूप से पार्क किए गए वाहनों को उठाने और कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा वाहन चालकों से यात्रा की योजना पहले से बनाने, घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलने, आईएसबीटी एरिया में अनावश्यक न आने और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की भी अपील की गई है।
आपको बता दें कि त्योहारों के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों और खरीदारी के लिए निकलने वाले लोगों की भारी आवाजाही के वजह से आईएसबीटी एरिया में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की संभावना है।
रियल टाइम अपडेट्स लेते रहें
वहीं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम जानकारी देखते रहने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबासइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर रियल टाइम अपडेट्स जारी किए जाते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंMohit
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