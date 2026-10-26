दिल्ली के प्रताप विहार में बाइक खड़ी करने पर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या; केस दर्ज
दिल्ली के प्रताप विहार में बाइक खड़ी करने पर विवाद हुआ तो एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। युवक ने एक दोस्त से बात करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल एक गली में रोकी थी।
उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रताप विहार इलाके में एक घर के पास मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
परिवार के अनुसार, यह घटना रविवार देर रात अमन विहार थाना क्षेत्र में हुई, जब पीड़ित काम से घर लौटा था और एक दोस्त से बात करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल एक गली में रोकी थी।
आपत्ति जताई और फिर झगड़ होने लगा
सूत्रों ने बताया कि चार से पांच युवकों ने वहां मोटरसाइकिल खड़ी करने पर आपत्ति जताई और पीड़ित से झगड़ा करने लगे। हालांकि उसने उनसे कहा कि वह कुछ देर में बाइक हटा लेगा बावजूद इसके बहस हाथापाई में बदल गई।
सीने में घोंप दिया चाकू
पुलिस सूत्रों ने बताया कि झड़प के दौरान, कुछ युवक पीड़ित के दोस्त को कथित तौर पर दूर ले गए और उसके बाद जैसे ही उन दोनों ने भागने की कोशिश की, हमलावरों में से एक ने कथित तौर पर चाकू निकाला और पीड़ित के सीने में घोंप दिया।
बेटे के दोस्त ने फोन कर परिवार को बताया
परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें रात करीब 9.30 बजे उनके बेटे के दोस्त का फोन आया, जिसने उन्हें चाकूबाजी की घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़ित का छोटा भतीजा मौके पर पहुंचा और खून से लथपथ हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला
इस घटना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य एकत्र किए और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस ने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
बदला लेने के लिए युवक की चाकू घोंपकर हत्या
इधर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जबकि उसके दोस्त को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चाकू से बुरी तरह से घायल होने के बाद 24 वर्षीय हर्ष खून से लथपथ हालत में किसी तरह अपने घर तक पहुंचा और दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद वहीं गिर पड़ा। शोर सुनकर उसकी मां और बहन कुछ देर बाद बाहर आईं जबकि एक पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने कहा कि एक पड़ोसी मोटरसाइकिल पर हर्ष को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गया और बाद में डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि यह वारदात रविवार देर रात करीब दो बजे हुई। घटना के वक्त सुल्तानपुरी निवासी हर्ष अपने साथी जतिन और कृष के साथ स्कूटर पर घर लौट रहा था। पुलिस ने कहा कि दो-तीन लोगों ने उन्हें रोका और चाकू से उनपर हमला कर दिया जिसमें हर्ष के सीने में और जतिन की जांघ में चाकू लगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर्ष के भाई ने देर रात सुल्तानपुरी थाने को घटना की सूचना दी गई।
हत्या समेत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर 21-वर्षीय दीपक उर्फ दीपू की पहचान की गई और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर उसे वारदात के 12 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है और उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जतिन की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है और जांच शुरू की।
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