धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहली जीत! CJP की ये 3 मांगें तो अब भी अधूरी
Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच सीजेपी ने अपनी बाकी बची तीन मांगों के बारे में भी सरकार को अलर्ट कर दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र आंदोलन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) बीते 20 जून से जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। प्रधान के इस्तीफ के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है लेकिन सीजेपी ने बताया है कि उनका आंदोलन अभी भी अधूरा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा उनकी तीन मांगें अभी भी अधूरी हैं। सीजेपी ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि उनकी तीन मांगें बताई है।
क्या-क्या हैं तीन अधूरी मांगें?
पहली अधूरी मांग उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अपील की, जिनकी कथित तौर पर पेपर लीक संकट के बीच आत्महत्या से मौत हो गई। वहीं दूसरी अधूरी मांग प्रदर्श में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की है।
इसके अलावा तीसरी अधूरी मांग रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी है। दरअसल 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए थे। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी की मांग रही है कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ सार्वजनिक माफी मांगें। इसके अलावा संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन न लें इसके लिए भी पार्टी ने अलग से मांग रखी।
इस्तीफे पर क्या बोले शिक्षा मंत्री?
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफ में कहा 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।
उन्होंने आगे लिखा, ‘जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।’
प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम
कॉकरोच जनता पार्टी के धरना और विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर के आसपास 'सुरक्षा कारणों से' मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध लगे हुए है। वहीं जंतर-मंतर के पास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से शुक्रवार को 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। हालांकि शाम तक मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोल दिए गए थे।
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