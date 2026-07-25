Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहली जीत! CJP की ये 3 मांगें तो अब भी अधूरी

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच सीजेपी ने अपनी बाकी बची तीन मांगों के बारे में भी सरकार को अलर्ट कर दिया है।

CJP Protest
सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बीच तीन अघूरीं मांगें बताई हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र आंदोलन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) बीते 20 जून से जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। प्रधान के इस्तीफ के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है लेकिन सीजेपी ने बताया है कि उनका आंदोलन अभी भी अधूरा है।

ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा उनकी तीन मांगें अभी भी अधूरी हैं। सीजेपी ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि उनकी तीन मांगें बताई है।

ये भी पढ़ें:खराब तबीयत के बीच 10 मिनट के सफर में लगा 1 घंटा तो भड़क उठे अभिजीत दीपके

क्या-क्या हैं तीन अधूरी मांगें?

पहली अधूरी मांग उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अपील की, जिनकी कथित तौर पर पेपर लीक संकट के बीच आत्महत्या से मौत हो गई। वहीं दूसरी अधूरी मांग प्रदर्श में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की है।

इसके अलावा तीसरी अधूरी मांग रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी है। दरअसल 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए थे। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी की मांग रही है कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ सार्वजनिक माफी मांगें। इसके अलावा संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन न लें इसके लिए भी पार्टी ने अलग से मांग रखी।

ये भी पढ़ें:फेक न्यूज वालों ने हद कर दी, 'दीपके की मौत' वाले दावे पर पुलिस को देनी पड़ी सफाई

इस्तीफे पर क्या बोले शिक्षा मंत्री?

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफ में कहा 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।

उन्होंने आगे लिखा, ‘जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।’

ये भी पढ़ें:लगता है उन्हें किडनैप कर रखा था; सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर अभिजीत दीपके

प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम

कॉकरोच जनता पार्टी के धरना और विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर के आसपास 'सुरक्षा कारणों से' मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध लगे हुए है। वहीं जंतर-मंतर के पास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से शुक्रवार को 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। हालांकि शाम तक मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट खोल दिए गए थे।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Cockroach Janta Party CJP Protest Dharmendra Pradhan Resignation

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।