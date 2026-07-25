'विक्ट्री स्पीच' रोक अचानक गुस्से में पीछे मुड़े अभिजीत दीपके! जानिए पूरा माजरा
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के 36वें दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जब यह सूचना मिली तो उनका रिएक्शन देखने लायक था।
छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। टाइफाइड से जूझ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जैसे ही इस्तीफे की खबर मिली वह खुशी से झूम उठे। दीपके घुटनों के बल बैठे और फिर आसामान की ओर देखने लगे।
कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर दीपके का जश्न का वीडियो भी है। जश्न के बाद दीपके ने जैसे ही 'विक्ट्री स्पीच' देना शुरू किया वे अचानक 'गुस्से' में पीछे मुड़ गए। दरअसल जैसे ही वे स्पीच शुरू कर रहे थे तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने जो माइक थामा है उससे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को आवाज नहीं जा रही है। वे तुरंत पीछे मुड़े और फिर अपना माइक पीछे मौजूद साथियों को थमा दिया।
आनन-फानन में तुरंत माइक चेक किया गया
एक साथी ने माइक चेक किया और फिर जब उससे आवाज जाने लगी तो तुरंत दीपके को पकड़ा दिया गया। दीपके झटपट वापस आए और फिर अपनी स्पीच शुरू की। दीपके ने सबसे पहले कहा ‘हमने यह कर दिखाया है। हमने यह कर दिखाया है। ये कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहते हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।’
दीपके के हाथ पर कैनुला, टाइफाइड से जूझ रहे
आपको बता दें कि अभिजीत दीपके के बाएं हाथ में कैनुला लगा हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। उनके शरीर में कमजोरी है और टाइफाइड से भी जूझ रहे हैं। दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के इस्तीफे के बाद अनशन शुरू किया था जो कि दो दिन बाद खत्म कर दिया था। सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में हैं उनका अनशन खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया।
संसद मार्च के बाद से दबाव में आई सरकार?
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को संसद मार्च किया था। इस दौरान भारी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस और आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इसके बाद विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की तो वहीं आंदोलन को और धार मिल गई।
आंदोलन के 36वें दिन इस्तीफा
आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के 36वें दिन इस्तीफा दिया है। सीजेपी 20 जून से लगातार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी ने कहा है कि अभी उसकी तीन मांगें अधूरी हैं जिन्हें वे पूरा करवाकर ही रहेंगे। पहली अधूरी मांग उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अपील की, जिनकी कथित तौर पर पेपर लीक संकट के बीच आत्महत्या से मौत हो गई। वहीं दूसरी अधूरी मांग प्रदर्श में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की है। तीसरी अधूरी मांग रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।