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'विक्ट्री स्पीच' रोक अचानक गुस्से में पीछे मुड़े अभिजीत दीपके! जानिए पूरा माजरा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के 36वें दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जब यह सूचना मिली तो उनका रिएक्शन देखने लायक था।

छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। टाइफाइड से जूझ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जैसे ही इस्तीफे की खबर मिली वह खुशी से झूम उठे। दीपके घुटनों के बल बैठे और फिर आसामान की ओर देखने लगे।

कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर दीपके का जश्न का वीडियो भी है। जश्न के बाद दीपके ने जैसे ही 'विक्ट्री स्पीच' देना शुरू किया वे अचानक 'गुस्से' में पीछे मुड़ गए। दरअसल जैसे ही वे स्पीच शुरू कर रहे थे तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने जो माइक थामा है उससे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को आवाज नहीं जा रही है। वे तुरंत पीछे मुड़े और फिर अपना माइक पीछे मौजूद साथियों को थमा दिया।

आनन-फानन में तुरंत माइक चेक किया गया

एक साथी ने माइक चेक किया और फिर जब उससे आवाज जाने लगी तो तुरंत दीपके को पकड़ा दिया गया। दीपके झटपट वापस आए और फिर अपनी स्पीच शुरू की। दीपके ने सबसे पहले कहा ‘हमने यह कर दिखाया है। हमने यह कर दिखाया है। ये कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहते हैं झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।’

दीपके के हाथ पर कैनुला, टाइफाइड से जूझ रहे

आपको बता दें कि अभिजीत दीपके के बाएं हाथ में कैनुला लगा हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। उनके शरीर में कमजोरी है और टाइफाइड से भी जूझ रहे हैं। दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के इस्तीफे के बाद अनशन शुरू किया था जो कि दो दिन बाद खत्म कर दिया था। सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में हैं उनका अनशन खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया।

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संसद मार्च के बाद से दबाव में आई सरकार?

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को संसद मार्च किया था। इस दौरान भारी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस और आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इसके बाद विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की तो वहीं आंदोलन को और धार मिल गई।

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आंदोलन के 36वें दिन इस्तीफा

आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के 36वें दिन इस्तीफा दिया है। सीजेपी 20 जून से लगातार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी ने कहा है कि अभी उसकी तीन मांगें अधूरी हैं जिन्हें वे पूरा करवाकर ही रहेंगे। पहली अधूरी मांग उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अपील की, जिनकी कथित तौर पर पेपर लीक संकट के बीच आत्महत्या से मौत हो गई। वहीं दूसरी अधूरी मांग प्रदर्श में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की है। तीसरी अधूरी मांग रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की ओर से सार्वजनिक माफी है।

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