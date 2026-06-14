चुनावी वादा निभाने उतरी बीजेपी! यमुना के 28 घाटों पर सफाई, सीएम रेखा गुप्ता ने खुद उठाया कूड़ा; सांसद और मंत्री भी डटे
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी सांसद और मंत्रियों ने रविवार को यमुना के 28 घाटों पर मेगा सफाई अभियाना में हिस्सा लिया। इस दौरान नागरिकों, छात्रों और अलग-अलग संस्थाओं ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
दिल्ली में यमुना नदी के 28 घाटों पर रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता सफाई अभियान चलाया। ये सफाई अभियान सुबह से ही शुरू हो गया था और खुद सीएम रेखा भी यमुना किनारे सफाई करते नजर आईं। सीएम ने गीता कॉलोनी के दशमेश घाट पर यमुना नदी से कूड़े को निकाला।
इस दौरान दिल्ली की अलग-अलग सीटों से लोकसभा सांसद, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री समेत विधायकों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इनके अलावा इस मेगा सफाई अभियान में घाटों पर नागरिक, स्टूडेंट्स, स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और कई संस्थाओं ने एक साथ हिस्सा लिया। इस मेगा सफाई अभियान का नाम 'यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026' है।
‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमेशा से आदेश रहा’
दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी यमुना किनारे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये हमेशा से आदेश रहा और हमारे गृहमंत्री जी की बैठकें 20-20 दिन के बाद पूरा अपडेट, मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग और जब इतना आशीर्वाद हमें मिल रहा है तो मां यमुना को साफ करने से कोई नहीं रोक सकता। तीन साल के बाद में यमुना में आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। हमारे साथ सुबह 6 बजे से ही हजारों लोग यहां मौजूद हैं। खुशी की बात ये है कि दिल्ली के सभी समाजसेवी संगठन खुद आकर यहां पर सफाई में लगे हैं। तो एकबार दिल्लीवासी जब यहां कूड़ा उठा लेगा तो फिर जीवन में डालेगा नहीं।’
घोषणापत्र में किया था वादा
इस दौरान बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा 'आज हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नदी किनारे बेहद ही सफल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में है तो हम यमुना को साफ करेंगे।'
बीजेपी सांसद तिवारी ने क्या कहा?
वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा ‘यह एक दिन का अभियान नहीं क्योंकि कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने तभी अपने हाथ में झाड़ू उठा ली थी और तभी से ये सिलसिला जारी है। और जब से रेखा गुप्ता जी ने सीएम पद संभाला है हम लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इस कड़ी में आज युमना नदी की सफाई के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सरकार और प्रशासन एकसाथ डटे हुए हैं और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।’
यमुना सफाई को लेकर आप को घेरा था
बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को घेरते रही है। सीएम रेखा भी कई मौकों पर कह चुकी हैं कि उनकी सरकार यमुना को साफ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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