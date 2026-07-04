दिल्ली में हल्की बारिश के बाद 'येलो' अलर्ट, अगले कुछ घंटों में फिर बरसेंगे बदरा, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
Delhi Weather Update: दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार दोपहर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। यह सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रह सकता है।
Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उमस भरे मौसम के बीच शनिवार को कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। आसमान में बादल छाए रहे और सुबह के दौरान हवा में नमी का स्तर 77 प्रतिशत दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना को देखते हुए 'येलो' जारी किया है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शहर के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली कड़कने, आंधी-तूफान और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
9 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम?
आपको बता दें कि मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में शनिवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में 9 जुलाई तक बारिश की संभावना है। यानी अगले पांच दिन दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना होने की संभावना है।
कल से तेज बारिश की संभावनाद
आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया ‘बादल छाए रहने और आंधी-तूफान की भी संभावना है, इस दौरान हवा की स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कल से तेज बारिश होने की संभावना है।’
मौसम विभाग का ताजा अपडेट
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी का यह ताजा अपडेट शाम 4 बजकर 13 मिनट तक वैलिड है।
दिल्ली की हवा कैसी?
दिल्ली की हवा की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) 122 दर्ज किया गया जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।