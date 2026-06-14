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दिल्ली मौसम: अगले कुछ दिन में क्यों बढ़ने वाली है परेशानी? IMD का ताजा अपडेट

Mohit पीटीआई, नई दिल्ली
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Delhi Weather: दिल्ली में सुहावने मौसम के बाद अब हवा में नमी का स्तर अगले कुछ दिनों में बढ़ने जा रहा है। इस दौरान उमस से लोगों को खूब सताएगी और गर्मी भी लगातार बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से इसबारे में जानकारी साझा की गई है।

दिल्ली मौसम: अगले कुछ दिन में क्यों बढ़ने वाली है परेशानी? IMD का ताजा अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी है। मौसम विभाग ने इससे पहले आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने की संभावना जताई थी और कहा था कि अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में रविवार सुबह साढ़े आठ बजे हवा में 61 फीसदी नमी दर्ज की गई जबकि शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे यह 77 फीसदी दर्ज की गई थी।

आज के मौसम पर क्या बोला आईएमडी

मौसम विभाग ने आज के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने का अनुमान लगाया है हालांकि किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है।

न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है।
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शनिवार को कैसा था दिल्ली का मौसम?

दिल्ली में पिछले दो दिन बारिश और तेज आंधी के वजह से मौसम सुहावना रहा है। शनिवार को दिल्ली में सुबह धूप खिली थी और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सीजन के औसत से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम था।

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अगले कुछ दिनों में हवा में नमी का स्तर और बढ़ेगा

मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने के बाद दिल्लीवासियों को आने वाले दिनों में हवा में नमी का स्तर बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, दिल्ली में अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी जिसके मंगलवार तक 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

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कैसी है दिल्ली की हवा?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) रविवार सुबह नौ बजे 143 यानी 'मध्यम' स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं शनिवार सुबह नौ बजे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 दर्ज किया गया था, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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