पारा 41 फिर दिल्ली में क्यों महसूस हो रही 51 डिग्री वाली गर्मी, ये है वजह; राहत देने कब तक आएगा मानसून?
दिल्ली में इन दिनों लोगों काफी भीषण गर्मी महसूस कर रहे हैं। तापमान 41 डिग्री के आस-पास दर्ज किया जा रहा है लेकिन गर्मी 51 डिग्री वाली महसूस हो रही है। आइए इसके पीछे क्या वजह है यह जान लेते हैं।
राजधानी दिल्ली में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। हालात ये हैं कि 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली गर्मी महसूस हो रही है। दिन ही नहीं बल्कि शाम और रात में भी गर्मी लोगों को जमकर सता रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में हीट इंडेक्स यानी 'फील्स लाइक' तापमान 51.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
आप सभी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिरकार 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद दिल्लीवासियों को 51 डिग्री जैसा टॉर्चर क्यों सहना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली आग की 'भट्ठी' में तब्दील हो चुकी है?
वेट बल्ब जिसके कारण वास्तविक से ज्यादा लगती गर्मी
51 डिग्री वाली गर्मी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हवा में नमी का स्तर बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि शनिवार को 'वेट-बल्ब तापमान' 29.77 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और नमी पूरे दिन 35 फीसदी से 63 फीसदी के बीच रही। आने वाले दिनों में नमी का स्तर बढ़ा हुआ ही रहेगा। आपको बता दें कि 32 डिग्री वेट-बल्ब तापमान' में एक फिट आदमी भी ज्यादा देर तक बाहर काम नहीं कर सकता। वहीं अगर यह तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाए तो इंसानी शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाएगा।
वेट-बल्ब तापमान क्या होता है?
वेट-बल्ब तापमान शरीर की ठंडक झेलने की ताकत मापता है। वेट-बल्ब तापमान में हवा के तापमान और उसमें मौजूद नमी को मिलाकर तापमान मापा जाता है। जब हवा में नमी का स्तर बढ़ जाता है तो पसीना सूखने में समय लगता है। इस दौरान इंसानी शरीर को ठंडा करके रखने वाला कूलिंग सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होती है। जबकि शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए पसीना एक महत्वपूर्ण कारक है और यह तभी संभव है जब हवा सूखी हो न कि उसमें ज्यादा नमी हो। इसलिए अगर पसीना सूखने में ज्यादा समय लगेगा तो शरीर का तापमान भी कम नहीं होगा क्योंकि पसीना जब हवा में उड़ता है तो यह अपने साथ गर्मी भी ले जाता है। इस वजह से दिल्लीवासियों को 41 डिग्री वाली गर्मी 51 डिग्री वाली महसूस हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर तापमान नमी के साथ 44 डिग्री सेल्सियस है तो यह इंसानी शरीर को 50 से 51 डिग्री सेल्सियत तक महसूस होगा।
अरब सागर से आने वाली हवाओं ने किया परेशान
आमतौर पर दिल्ली की गर्मी में नमी कम ही होती मगर अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं का असर है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में नमी बढ़ी है।
मानसून को लेकर क्या अपडेट?
वहीं दिल्ली में मानसून एक हफ्त से ज्यादा की देरी पर दस्तक देगा। बारिश न होने के वजह से भी हवा में नमी का स्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की डेट 27 जून है मगर इसबार यह जुलाई के पहले हफ्ते में राजधानी में दस्तक दे सकता है।
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