48 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो 3 साल बाद इतनी ‘शुद्ध’ हो गई दिल्ली की हवा? गुड कैटेगरी में पहुंचा AQI
दिल्ली की हवा गुरुवार को हवा में काफी सुधार देखा गया। करीब 3 साल पहले दिल्ली की हवा इतनी साफ हुई थी। हवा में इतने सुधार के पीछे क्या कारक हैं आइए जान लेते हैं।
Delhi Weather and AQI Update: दिल्ली में मॉनसून की बारिश ने मौसम तो सुहावना किया ही साथ ही हवा को भी 'शुद्ध' कर दिया। 48 घंटे के बारिश वाले मौसम के बाद दिल्ली की हवा में ऐसा बदलाव करीब 3 साल पहले देखा गया था। दिल्लीवासियो को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक गुरुवार को एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) 48 दर्ज किया गया जो कि 'अच्छा' श्रेणी में गिना जाता है।
अब सवाल ये है कि आखिरकार बीते 48 घंटे के दौरान बारिश के बाद ऐसा क्या हुआ कि हवा बीते तीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर यानी कम प्रदूषण वाली हो गई? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े सुधार के पीछे प्रकृति के कई कारकों ने एकसाथ काम किया।
क्या-क्या कारक?
राजधानी में भारी बारिश ने वातावरण को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसके साथ ही बारिश ने हवा में मौजूद हानिकारक कणों (PM 2.5 और PM10) को समेट लिया जिससे वे जमीन पर आ गए। वहीं तेज हवाओं ने प्रदूषक तत्वों को एक जगह जमा न होने के बजाय उन्हें अलग-थलग कर दिया। यही नहीं लगातार बारिश ने कंस्ट्रक्शन साइट्स और सड़कों से फैलने वाली धूल को भी जमीन पर ही समेट लिया।
59 से गिराकर सीधे 48 पर एक्यूआई
नतीजन प्रकृति के कई कारकों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को 59 से गिराकर सीधे 48 पर पहुंचा दिया। और एकबार फिर यह साबित हुआ कि प्रकृति दिल्ली की हवा को बहुत तेजी से साफ करने की ताकत रखती है। हालांकि प्रकृति की ये मेहरबानी अस्थायी है और दिल्ली सरकार को साफ हवा को बनाए रखने के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे।
48 से फिर 50 के पार पहुंचा
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार सुबह नौ बजे 54 दर्ज किया गया जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। दिल्ली में शुक्रवार के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गरज-चमक और बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया है।
एयर क्वालिटी इडेंक्स की श्रेणियां
दिल्ली की हवा की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) 48 को 'अच्छा' श्रेणी में गिना जाता है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
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