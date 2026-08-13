दिल्ली में मौसम ने अचानक ली करवट, बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव; कल और परसों भी बरसेंगे बदरा?
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम ने एकबार फिर अचानक करवट ली है। कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है।
Delhi Weather: दिल्ली में गुरुवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। सुबह के दौरान धूप खिली थी मगर दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में बीते कुछ दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है।
मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया था कि दिन में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया था। दिल्ली में बुधवार को सुबह के बाद ही बारिश देखने को नहीं मिली थी। हालांकि दिल्ली में अगस्त की शुरुआत से अबतक अच्छी बारिश देखने को मिली है।
कल और परसों भी बरसेंगे बदरा?
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में 14 अगस्त को बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं 15 अगस्त को भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान सुबह के दौरान और दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त के लिए अनुमान लगाया है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच 5 मिमि तक हल्की से हल्की बारिश होने की 70 फीसदी संभवाना है। वहीं सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच 2-3 मिमि तक बारिश होने की 60 फीसदी संभावना जबकि दोपहर से शाम के दौरान 3मिमि तक हल्की बारिश की 60 फीसदी संभावना है।
कैसी ही दिल्ली की हवा?
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 106 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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