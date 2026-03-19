दिल्ली: 2023 के बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला मार्च, जानिए शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम?
विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। बारिश के चलते प्रदूषण में भी कमी आई है।
राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को बारिश और तेज हवाएं चलीं जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 9.4 मिमी की औसत बारिश के साथ यह मार्च पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना बन गया है। अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस महीने का सबसे कम तापमान है। लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुक कर होने वाली बारिश ने कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए आज रात 11.15 बजे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है क्योंकि मौसम में बदलाव के वजह से आम काम-काज प्रभावित हो सकता है।
शहर के मुख्य मौसम केंद्र (बेस ऑब्जर्वेटरी) में आज दिनभर में 8.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में 19 मार्च तक औसतन 9.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पूरे मार्च में अमूमन 12.6 मिमी बारिश होती है। इससे पहले 2023 में 50.4 मिमी बारिश हुई थी, जिससे पता चलता है कि अभी हो रही बारिश कितनी जोरदार है। सफदरजंग (8.2 मिमी), पालम (6.2 मिमी), लोधी रोड (8.2 मिमी), रिज (8.6 मिमी) और आया नगर (7.2 मिमी) में सुबह 8.30 बजे तक बारिश दर्ज की गई, जबकि पीतमपुरा (5.5 मिमी), पूसा (11.0 मिमी), मयूर विहार (3 मिमी) और जनकपुरी (12.5 मिमी) जैसे अन्य स्टेशनों पर भी बारिश दर्ज की गईं। बुधवार को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी।
शहर भर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे
गुरुवार को शहरभर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। सफदरजंग और लोधी रोड में तापमान क्रमशः 4.5 और 3.2 डिग्री सेल्सियस घटकर 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। रिज में भी तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस घटकर 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पालम और आया नगर में क्रमशः 6.3 और 6.8 डिग्री सेल्सियस घटकर 25.3 डिग्री सेल्सियस और 25.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। सफदरजंग केंद्र पर शहर का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। वहीं पालम और रिज क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा, जो सामान्य से क्रमश: 0.6 डिग्री अधिक और 0.7 डिग्री कम है।
शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम?
भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली, नोएडा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में ओलावृष्टि, आंधी और हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भविष्यवाणी की थी। विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। वहीं बारिश के चलते प्रदूषण में भी कमी आई है। दिल्ली का एक्यूआई 137 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी से सुधरकर 'मध्यम' श्रेणी में आ गया है।
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