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दिल्ली: 2023 के बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला मार्च, जानिए शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम?

Mar 19, 2026 10:21 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
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विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। बारिश के चलते प्रदूषण में भी कमी आई है।

दिल्ली: 2023 के बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला मार्च, जानिए शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को बारिश और तेज हवाएं चलीं जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 9.4 मिमी की औसत बारिश के साथ यह मार्च पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना बन गया है। अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस महीने का सबसे कम तापमान है। लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुक कर होने वाली बारिश ने कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए आज रात 11.15 बजे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है क्योंकि मौसम में बदलाव के वजह से आम काम-काज प्रभावित हो सकता है।

शहर के मुख्य मौसम केंद्र (बेस ऑब्जर्वेटरी) में आज दिनभर में 8.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में 19 मार्च तक औसतन 9.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पूरे मार्च में अमूमन 12.6 मिमी बारिश होती है। इससे पहले 2023 में 50.4 मिमी बारिश हुई थी, जिससे पता चलता है कि अभी हो रही बारिश कितनी जोरदार है। सफदरजंग (8.2 मिमी), पालम (6.2 मिमी), लोधी रोड (8.2 मिमी), रिज (8.6 मिमी) और आया नगर (7.2 मिमी) में सुबह 8.30 बजे तक बारिश दर्ज की गई, जबकि पीतमपुरा (5.5 मिमी), पूसा (11.0 मिमी), मयूर विहार (3 मिमी) और जनकपुरी (12.5 मिमी) जैसे अन्य स्टेशनों पर भी बारिश दर्ज की गईं। बुधवार को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी।

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शहर भर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे

गुरुवार को शहरभर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। सफदरजंग और लोधी रोड में तापमान क्रमशः 4.5 और 3.2 डिग्री सेल्सियस घटकर 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। रिज में भी तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस घटकर 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पालम और आया नगर में क्रमशः 6.3 और 6.8 डिग्री सेल्सियस घटकर 25.3 डिग्री सेल्सियस और 25.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। सफदरजंग केंद्र पर शहर का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा है। वहीं पालम और रिज क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा, जो सामान्य से क्रमश: 0.6 डिग्री अधिक और 0.7 डिग्री कम है।

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शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली, नोएडा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में ओलावृष्टि, आंधी और हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भविष्यवाणी की थी। विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। वहीं बारिश के चलते प्रदूषण में भी कमी आई है। दिल्ली का एक्यूआई 137 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी से सुधरकर 'मध्यम' श्रेणी में आ गया है।

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मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


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हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


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एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


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