दिल्ली में वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बारिश को लेकर दिया ये ताजा अपडेट
दिल्ली में शनिवार और रविवार और फिर आने वाले हफ्ते में मौसम कैसा रहने वाला है मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी दी है। क्या दिल्ली में झमाझम बारिश होगी या नहीं? आइए जानते हैं।
दिल्ली में मानसून के दस्तक देने के एक दिन के बाद शुक्रवार को शहर में बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई है।
शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि पालम में 36.1 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। वहीं लोधी रोड में 35.8 डिग्री जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा। रिज में अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और यह सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा।
'फील लाइक टेम्प्रेचर' के वजह से ज्यादा गर्मी
अधिकतम तापमान सामान्य से कम होने के बावजूद शहर में 'फील लाइक टेम्प्रेचर' (महसूस होने वाला) तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यानी लोगों को ज्यादा नमी के वजह से उमस भरी गर्मी महसूस हुई। आईएमडी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 83 प्रतिशत जबकि शाम 5.30 बजे यह घटकर 73 प्रतिशत हो गई।
आज रात बारिश की संभावना या नहीं?
आईएमडी का कहना है कि आज रात के दौरान आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले हफ्ते में हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना है।
वीकेंड और आने वाले हफ्ते का मौसम
इस वीकेंड और आने वाले हफ्ते के दौरान बादल छाए रहने और आंधी-तूफान की आशंका है। आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया ‘राज्य में हल्के आंधी-तूफान की भी संभावना है, इस दौरान हवा की स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 5 जुलाई को शहर में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है।’
आज कैसी थी दिन की शुरुआत?
दिल्ली में दिन की शुरुआत में बादल छाए हुए थे और इस दौरान शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री कम था। जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सामान्य से 1.9 डिग्री कम, लोधी रोड में न 28 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 डिग्री कम, रिज में 24.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.9 डिग्री कम और आया नगर में 25.8 डिग्री सामान्य से 1 डिग्री कम दर्ज किया गया।
शहर में हवा कैसी?
दिल्ली की हवा की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक एयर क्वालिटी इडेंक्स (एक्यूआई) 107 दर्ज किया गया जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
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