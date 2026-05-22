Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आसमान से बरसी आग, दिल्ली की मशहूर संजय झील में दिखीं सैकड़ों मृत मछलियां

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ये झील करीब 187 एकड़ में फैली है जिसमें से 52.53 एकड़ हिस्से के रखरखाव की जिम्मेदाी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की है। मछलियों के मरने के बाद आसपास काफी बदबू फैली हुई है। यहां पर आस-पास के लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक पर आते हैं और नजारा देखकर हैरान हैं।

आसमान से बरसी आग, दिल्ली की मशहूर संजय झील में दिखीं सैकड़ों मृत मछलियां

दिल्ली में इन दिनों लोग भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं। दिन तो क्या रात में भी जबरदस्त भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्लीवासियों को अब बारिश की उम्मीद है जिससे मौसम के मिजाज में थोड़ा बदलाव आए और राहत मिले।

गर्मी का असर पर्यावरण पर भी दिखने लगा है। गर्मी का असर ऐसा है कि ईस्ट दिल्ली के त्रिलोकपुरी में स्थित कृत्रिम संजय झील में एकसाथ सैकड़ों मछली मृत पाई गई हैं। कई मछलियां झील के किनारे मृत पड़ी हैं तो कई पानी के ऊपर तैरती दिखाई दे रही हैं। झील का बड़ा हिस्सा गर्मी के वजह से सूख चुका है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में गर्मी का तांडव: टूटा 14 साल का रिकॉर्ड, 46°C के साथ ‘ऑरेंज अलर्ट’

पानी के स्तर में आ रही लगातार गिरावट

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि एकसाथ इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत की वजह झील के पानी के स्तर में आ रही लगातार गिरावट है। कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से झील को सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में लीकेज और रिपयरिंग का काम चल रहा है जिसके वजह से झील में पानी की कमी हुई है। अधिकारियों ने साथ ही यह भी बताया है कि लगातार चल रही हीटवेव के वजह से पहले से ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई है।

ये भी पढ़ें:सावधान दिल्ली! RML अस्पताल में हीट स्ट्रोक का पहला मरीज भर्ती, न करें ये गलतियां

डीडीए और जल बोर्ड के बीच फंसी झील

ये झील करीब 187 एकड़ में फैली है जिसमें से 52.53 एकड़ हिस्से के रखरखाव की जिम्मेदाी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की है। मछलियों के मरने के बाद आसपास काफी बदबू फैली हुई है। यहां पर आस-पास के लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक पर आते हैं और नजारा देखकर हैरान हैं। डीडीए का कहना है कि झील में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है। डीडीए का कहना है कि झील में पानी के गिरते स्तर को लेकर दिल्ल जल बोर्ड से लगातार बातचीत की गई है। इस घटना ने दिल्ली के शहरी जल निकायों की खराब स्थिति को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बारिश की संभावना? IMD मौसम वैज्ञानिक ने दिया ताजा अपडेट

14 साल में मई महीने की सबसे गर्म रात

दिल्ली में गुरुवार को बीते 14 साल में मई महीने की सबसे गर्म रात थी। गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में इससे ज्यादा न्यूनतम तापमान 26 मई 2012 को 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शहर को 'ऑरेंज अलर्ट' पर रखा गया है क्योंकि अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन के दौरान लू चलने का अनुमान जताया है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।