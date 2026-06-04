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दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, कई जगह आंधी-बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में आज और कल बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। आज दोपहर में ही दिल्ली के कई इलाकों में मौसम ने करवट ले ली। शनिवार को भी मौसम कुछ ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है।

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, कई जगह आंधी-बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मौमस ने दोपहर में करवट ले ली। कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है तो तेज हवाएं भी चलीं। कई जगह आंशिक रूप से बाद छाए हुए हैं। दिल्ली में आज और कल और परसों भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। नोएडा में भी तेज हवाएं चल रही हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का अनुमान है कि नोएडा में 6 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही शहर में इस दौरान एक या दो बार गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है दिल्ली में बीते एक-दो दिन से तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही थी मगर अब मौसम के करवट लेने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बढ़ते तापमान पर ब्रेक लग सकता है। राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भारत में मानसून का आगमन हो गया है। आईएमडी ने गुरुवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून केरल पहुंच चुका है।

बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का 'येलो अलर्ट'

आईएमडी ने आज और कल राजधानी में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं शनिवार को भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है मगर आईएमडी की ओर से शनिवार को लिए येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

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60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

दिल्ली में आज और कल हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मालूम हो कि मई के शुरुआती दिनों में दिल्लीवासी भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे। आलम ये था कि दिन में तो तो भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ ही रहा थी मगर रातें भी बेहद गर्म दर्ज की जा रही थीं।

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मौसम में बदलाव की क्या वजह?

स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पहलावत ने बताया है कि मध्य पाकिस्तान, हरियाणा और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके चलते दिल्ली में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है।'

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कैसी है दिल्ली की हवा?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) गुरुवार को 147 यानी 'मध्यम' स्तर पर दर्ज किया गया। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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