दिल्ली में ठंड ने पकड़ी रफ्तार: नवंबर का सबसे सर्द दिन दर्ज, प्रदूषण से राहत नहीं
Delhi Weather And AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार देखने को मिला है। एक्यूआई घटकर 275 पर आ गया है जबकि रविवार को यह 290 पर था। वहीं सोमवार को इस महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।
Delhi Weather And AQI: दिल्ली में सोमवार को इस महीने (नवंबर) का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'खराब' में दर्ज किया गया है, हालांकि अगले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, सोमवार को राजधानी में सुबह काफी ठंड रही और न्यूनतम तापमान गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस सीजन का अबतक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। हालांकि 11 नवंबर को भी इतना ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था।
कहां कितना तापमान दर्ज किया गया?
शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफरदजंग में सबसे अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लोधी रोड में 27.2 डिग्री सेल्सियस, आया नगर में 27 डिग्री सेल्सियस, रिज में 26.4 डिग्री सेल्सियस और पालम में 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
आईएमडी के मुताबिक, पालम में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है। लोधी रोड में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं सफरदजंग में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिज स्टेशन में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री कम है जबकि आया नगर में 15.1 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है।
बीते दिन के मुकाबल एक्यूआई में मामूली सुधार
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार को शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रहा जो बीते दिन के मुकाबले कम है। रविवार को दिल्ली में औस एक्यूाआई 290 दर्ज किया गया था। रविवार को दिल्ली में बादल छाए रहे और दोपहर बाद आसमान आंशिक रूप से साफ हो गया था। दिल्ली का एक्यूआई 11 नवंबर से लगातार 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुआ था।
हल्की बारिश या बूंदाबांदी के बाद सुधरे हैं हालात
आईएमडी के मुताबिक हल्की शनिवार को कई इलाकों मेंबहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी के बाद से राजधानी के वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सुधार देखने को मिला है। इस दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाओं की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही।
क्या है प्रदूषण के मानक
सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
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