दिल्ली-NCR में मौसम ने बदला गियर, कई जगह बारिश; अगले दो घंटे 80 की स्पीड से हवा
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में तो सूरज के ढलने से पहले ही काला अंधेरा छा गया था। इसके बाद तेज हवाएं चलना शुरू हुईं और फिर झमाझम बारिश होने लगी।
Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार शाम मौसम ने आखिरकार करवट ले ली। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं गाजियाबाद में भी बारिश हुई जिससे भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में तो सूरज के ढलने से पहले ही काला अंधेरा छा गया था। इसके बाद तेज हवाएं चलना शुरू हुईं और फिर झमाझम बारिश होने लगी। राजधानी में पालम, आरके पुरम और इंडिया गेट के आस-पास के इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है।
दिल्ली में अगले दो घंटे के बीच तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस स्पीड की हवा पेड़ और खंभो को उखाड़ने की ताकत रखती है। ऐसे में आप पेड़ और खंभों के आस-पास खड़े होने से बचें।
'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया हुआ है
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज शाम से ही आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने और छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका को लेकर अगले कुछ घंटों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही विभाग ने रविवार तक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है।
दिन तो क्या रात में भी गर्मी कर रही परेशान
राजधानी में बीते कुछ दिनों से लोग दिन में तो भीषण गर्मी का सामना कर ही रहे हैं साथ ही रात में भी गर्मी ने परेशान किया हुआ है। आलम ये है कि 25 मई को तो राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 14 वर्षों में मई माह की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा है।
कल कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली-एनसीआर में कल यानी 29 मई को आसमान पर काले बादलों को डेरा लगने का अनुमान जताया गया है। इस वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह गिरावट 35-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है जो कि फिलहाल आज 42-45 डिग्री के बीच दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3-5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है।
मौसम में बदलाव की क्या वजह?
मौसम में अचानक हुआ ये बदलाव पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान और आसपास के एरिया में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का नतीजा है। आर्द्रता के स्तर में बढ़ोत्तरी के बाद मौसम ने करवट लेना शुरू किया है जिसके अगले कुछ दिन जारी रहने की उम्मीद है।
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