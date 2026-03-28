काम की बात: चंद्रावल वॉटर प्लांट में खराबी: दिल्ली में कल इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, स्टोर करके रख लें
दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया 'लगातार प्रयास के बाद प्लांट को 25 मार्च को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया। हालांकि थोड़ी नमी और कुछ कमियों की वजह से अभी भी कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं। प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चालू करने में अभी भी दो दिन का समय और लगेगा।'
मध्य और उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई रविवार को भी प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड चंद्रावल वॉटर प्लांट में आई खराबी को ठीक कर रहा है। तकनीकी टीमें मरम्मत का काम युद्धस्तर पर कर रही हैं। चंद्रावल वॉटर प्लांट में एक पाइपलाइन में आई खराबी के चलते 22 मार्च से ही मध्य और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित है।
दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया ‘लगातार प्रयास के बाद प्लांट को 25 मार्च को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया। हालांकि थोड़ी नमी और कुछ कमियों की वजह से अभी भी कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं। प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चालू करने में अभी भी दो दिन का समय और लगेगा।’
अतिरिक्त वॉटर टैंकर तैनात किए गए
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में 58 एमजीडी की कुल क्षमता के मुकाबले लगभग 47 एमजीडी पानी ही मिल पा रहा है। प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त वॉटर टैंकर तैनात किए गए हैं।
इन इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत
प्रभावित इलाकों में हिंदूराव अस्पताल, नया बाजार, कश्मीरी गेट, मोतिया खान, पूसा रोड, राजेंद्र नगर और पहाड़गंज शामिल हैं, जहां सिर्फ सुबह के समय ही पानी की सप्लाई होगी। इसके अलावा विनय मार्ग, चाणक्य पुरी, नेहरू पार्क, अशोका होटल, अकबर रोड और सरोजिनी नगर जैसे इलाकों में भी पानी की किल्लत बनी रहेगी। जनता को फौरी राहत देने और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावित क्षेत्रों में करीब 100 अतिरिक्त वॉटर टैंकर भेजे गए हैं।
तकनीकी फॉल्ट के कारण पम्पिंग प्रभावित
आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड की टीम पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे मरम्मत का काम कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक एक्स हैंडल पर चंद्रावल वॉटर प्लांट की मरम्मत कार्य को लेकर एक पोस्ट में जानकारी दी गई है। पोस्ट में लिखा गया है कि 'चंद्रावल वॉटर वर्क्स में आई तकनीकी फॉल्ट के कारण पम्पिंग प्रभावित हुई है। दिल्ली जल बोर्ड की टीम द्वारा त्वरित सुधार कार्य जारी है। पानी की सप्लाई सामान्य करने के लिए टीम लगातार काम कोशिशें कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड, नागरिकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है।'
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