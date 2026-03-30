काम की बात: पानी से जुड़ी समस्या? अब AI करेगा दिल्लीवासियों की शिकायतों का निपटारा, जल मंत्री ने लॉन्च किया ‘समर एक्शन प्लान’
जल मंत्री ने कहा 'गर्मियों के दौरान शहर में पानी की मांग अपने चरम पर होती है। ऐसे में सरकार समर एक्शन प्लान लेकर आई है। हमने इस साल प्रतिदिन 1002 मिलियन गैलन पानी उत्पादन का टारगेट रखा गया है।
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड के वार्षिक 'समर एक्शन प्लान' को लॉन्च कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल किया जाएगा। जल मंत्री ने शिकायतों ट्रैकिंग और जल्दी निपटान के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वेब पोर्टल पर एआई Chatbot, Advanced CRM और DJB 1916 Mobile App लॉन्च कर दी।
उन्होंने एक्स पर कहा कि 'यह पहल केवल नई तकनीक लाने की बात नहीं है, बल्कि लोगों को बेहतर सेवाएं देने की हमारी कोशिश है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अब शिकायतों का त्वरित निस्तारण, प्रभावी निगरानी और नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम होगी। हमारा स्पष्ट संकल्प है टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना और शासन व्यवस्था में उनका विश्वास और अधिक मजबूत करना।'
मंत्री के मुताबिक, इन सभी सुविधाओं के जुड़ने से एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनेगा, जिससे लोगों को जानकारी लेना और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही, अब पानी से जुड़ी शिकायतों का निपटारा भी तुरंत और बेहतर तरीके से होगा।
1002 मिलियन गैलन पानी उत्पादन का टारगेट
लॉन्च के दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस साल प्रतिदिन 1002 मिलियन गैलन पानी उत्पादन का टारगेट रखा गया है। जल मंत्री ने कहा 'गर्मियों के दौरान शहर में पानी की मांग अपने चरम पर होती है। ऐसे में सरकार समर एक्शन प्लान लेकर आई है। हमने इस साल प्रतिदिन 1002 मिलियन गैलन पानी उत्पादन का टारगेट रखा गया है।
1,221 पानी के टैंकर तैनात
सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस गर्मी के मौसम में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति करने और अतिरिक्त ट्यूबवेलों के माध्यम से जल उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,221 पानी के टैंकर तैनात किए हैं। इन सभी टैंकरों की जीपीएस के जरिए निगरानी की जाएगी। पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए जल बोर्ड जल्द ही विभिन्न स्थानों पर 436 अतिरिक्त ट्यूबवेल लगाएगा, जिसके बाद राजधानी में इनकी संख्या लगभग 6290 जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर 500 वॉटर एटीएम भी लगाए जाएंगे, जिनसे पीने का पानी उपलब्ध होगा।
वॉटर मैनेजमेंट के लिए मास्टर प्लान
उन्होंने आगे कहा, ‘हम पानी पर अगले 50 वर्षों के लिए योजना बना रहे हैं। वॉटर मैनेजमेंट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही, नए टैंकरों में जीपीएस लगाया गया है। अनुमान है कि अगले कुछ साल में दिल्ली में 20 लाख फ्लैट और जुड़ेंगे, हम इसे ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाएंगे।’
जल बोर्ड के पास 9 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट
आपको बता दें कि वर्तमान में, दिल्ली जल बोर्ड के पास 9 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो मुख्य रूप से यमुना नदी के पानी को सुधार कर दिल्लीवासियों को पानी की आपूर्ति करते हैं। हालांकि, कच्चे पानी में काफी गंदगी के चलते यह आपूर्ति कभी-कभी बाधित हो जाती है।
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