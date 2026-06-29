काम की बात: दिल्ली के वोटर्स ध्यान दें! कल से शुरू हो रहा SIR, 13 हजार BLO संभालेंगे मोर्चा; जानें आपको क्या करना होगा
Delhi Special Intensive Revision: दिल्ली में कल से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस दौरान 13 हजार बीएलओ घर-घर जाकर मोर्चा संभालेंगे। वोटर अपडेशन की इस प्रक्रिया के दौरान आपको क्या-क्या करना है आइए हम आपको बता रहे हैं।
Delhi Special Intensive Revision: दिल्ली में मंगलवार (30 जून) से 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' SIR अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 13,000 बूथ लेव ऑफिसर (बीएलओ) मोर्चा संभालेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अशोक कुमार ने यह जानकारी दी। अशोक कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए बीएलओ इस पूरे अभियान के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि दिल्ली में 1.45 करोड़ वोटर हैं जिनमें 77.11 लाख पुरुष तो 67.98 लाख महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर कैटेगरी के 1,024 वोटर हैं। वहीं दिव्यांग कैटेगरी 76,155 वोटर हैं। दिल्ली में 3,29,130 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18-19 साल है। वहीं 100 साल से ज्यादा उम्र वाले 192 वोटर हैं। राजधानी में सात लोकसभा क्षेत्र और 70 विधानसभा क्षेत्र में कुल 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं।
बीएलओ आएं तो आपको क्या करना होगा?
एसआईआर के दौरान बीएलओ से हर वोटर को एन्यूमरेशन फॉर्म की दो कॉपी मिलेंगी। जिन्हें 2002 में हुए पिछले एसआईआर के आधार पर अपनी जानकारी भरनी होगी। एक फॉर्म बीएलओ को देना होगा और दूसरा खुद अपने पास रखना होगा। वोटर्स चाहे तो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म की डिटेल ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक बीएलओ इस प्रक्रिया के दौरान हर घर पर तीन बार विजिट (ताला लगा होने की स्थिति में) करेगा।
29 जुलाई को पूरी हो जाएगा सर्वे
घर घर जाकर किया जाने वाला इस सर्वे की प्रक्रिया 29 जुलाई को पूरी हो जाएगी। और इसके बाद 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच शिकायतें और सुधार दर्ज करवा सकेंगे। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक इन पर सुनवाई और फिर फैसला लिया जाएगा और 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
एसआईआर क्या है?
यह घर घर जाकर किया जाने वाला वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसके जरिए सभी पात्र वोटर को वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि वोटर लिस्ट को समय के साथ अपडेट किया जा सके और किसी भी कमी को सुधारा जा सके। एसआईआर 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले सभी पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा एसआईआर अनुपस्थित, शिफ्ट हो चुके, मृत और डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए भी किया जाता है। आपको दिल्ली से पहले हाल में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की गई है और इस दौरान कई वोटर्स के नाम अलग-अलग कारणों से वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
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